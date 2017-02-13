Samsung Galaxy S8 Plus, Singapur’da Göründü

Geri sayım sayacı, Samsung‘un bir sonraki amiral gemisi çifti için tükeniyor ve Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ‘ın resmi çıkış tarihi olan 29 Mart’a yaklaşık bir ay kala detaylar netleşmeye başlıyor. Büyük modeldeki “+” işaretine dikkat edin.

Bugün daha önce saygın leakster Evan Blass adlandırma kuralını doğruladı ve şimdi Samsung‘un Singapur sitesindeki yeni bir destek sayfası, @evleaks’ın önceki model numarası taleplerini de doğruladı.

6.2-inç Galaxy S8 Plus aslında SM-G955 model numarasını taşıyor. Tam olarak, sayfada Samsung’un ülkedeki Çift SIM sürümünü satışa sunma niyetinin bir göstergesi olan SM-G955FD listeleniyor. Bu yeni gelişme bize Evan Blass’a, şu anda “Baikal” olarak bilinen ve iddia edilen Samsung Galaxy Note 8‘in SM-N950 model numarasına güvenmek için oldukça iyi bir neden sunuyor.

Özetle Samsung 2 akıllı telefon serisi ile geliyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus (+)