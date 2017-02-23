Samsung Galaxy S8 Plus’ın Tüm Teknik Özellikleri Yayınlandı

Güvenilir kaynaktan gelen bugünkü tweet’te, Samsung Galaxy S8 + akıllı telefonun neredeyse tüm önemli özellikleri doğrulandı. Teknik özellikler tablosunda 6.2 inç QHD + Süper AMOLED ekran (yuvarlak köşeler için hesabınız varsa 6.1 inç) ve 4GB RAM gösteriliyor.

Diğer özellikler arasında 12MP Çift Pixel ana kamera, 8MP ön kamera ve 64GB dahili bellek yer alıyor. Akıllı telefon, 4G LTE özellikli, IP68 onaylıdır ve Knox tarafından korunmaktadır. Aynı zamanda bir iris tarayıcı içerir ve Samsung Pay‘ı ve kablosuz şarjı destekler. Teknik belgede ayrıca AKG (Harman) tarafından ayarlanan kulaklıklardan bahsediliyor.

Bu sayfada eksik olan tek önemli özellik yonga seti ve pil kapasitesidir. Bakalım önümüzdeki saatlerde yeni detaylar gelecek mi?