Cepkolik

Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!

Cepkolik » Akıllı Telefon » Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!
21-01-2017
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Samsung Galaxy S8‘in birkaç 3D görüntüsünü gördük ancak Galaxy S8 Plus‘a ait bir render görüntü arkasını göstermemişti.

Arka planda önemli olan söylentilere göre sadece Plus modeli arkasında çift kamera olacak. Bu görüntüler göstermediğinden değil, kamera için delik baya geniş hatta vanilya Galaxy S8’den çok daha geniş görünüyor.

Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var! Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!

Telefonun iki tarafı da oldukça ilginç. Başlangıçta, Güç düğmesinin sola taşındığını düşünüyorduk, ancak şimdi onu orijinal konumunda (sağda) görüyoruz. Yakın zamanda çıkan dedikodular, Samsung’un yaklaşmakta olan AI dijital asistanından Bixby’nin özel bir butona sahip olacağını belirtti.

Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var! Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!

Ve bir USB-C bağlantı noktası bulmak için aşağıya iniyoruz. Kamera gibi çekilmiş olan şeylere tam olarak güvenemiyoruz, ancak delik USB-C’yi kabul edecek kadar geniş (bu durum üreticisi sadece onu güvende tutuyor olabilir). Ve tabii ki, alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi var.

Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!

Telefonun alt kısmında, en iyi hoparlör için hoparlör ızgarası görünmüyor. Küçük Galaxy S8’in stereo hoparlörleri (üstü ve alt kısmı) vardı. Sanırım bunda stereo hoparlörler bulunmuyor.

Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var! Samsung Galaxy S8 Plus’tan yeni Sızıntılar var!

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