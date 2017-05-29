Samsung Galaxy S8, S7’den iki kat daha fazla sattı

Samsung, Galaxy S8‘in pazar performansından çok gurur duyuyor. Şirket, son akıllı telefonlarının satış rakamlarını paylaşmak için istekli ve bugün bir başka güncelleme daha var.

İsimsiz bir Samsung yetkilisine göre Galaxy S8, Galaxy S7’in iki katı hızında satış yapıyor.

Resmi yetkiliye göre Galaxy S6 ve S7, dünya çapında 10 milyon satışı elde etmek için 75 ve 74 gün gerekliyken, Galaxy S8 yaklaşık 37 günde bu satış rakamına ulaşacak. Bu, mutlaka eğilimin devam edeceği anlamına gelmez ve olmaması için hiçbir neden yoktur.

Raporlar 2017 yılına kadar Galaxy S8’in 60 milyon satışa ulaşabileceğini tahmin ediyor.