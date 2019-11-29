Samsung Galaxy S8, S8 Plus, Note 8 Telefonlar Android 10 Güncellemesi Almayacak

Android 10 güncellemesine uygun cihazlar listesinde Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 bulunmuyor. Bu, Samsung’un yukarıda belirtilen amiral gemisi telefonlarının Android 10 güncellemesine tabi tutulmayacağına dair bir onay gibi görünüyor.

Mart 2017’de duyrulan, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Android 7 Nougat yüklenmiş olarak satışa sunulmuştu. Aynı yılın Ağustos ayında resmileşen Galaxy Note 8 de önceden yüklenmiş Android 7 ile birlikte geldi.

Bu telefonlar iki ana işletim sistemi güncellemesi alma hakkına sahipti. Güney Koreli şirket zaten Android Oreo ve Pie güncellemelerini yayımladı. Dolayısıyla, bu cihazlar en sonki Android 10 yükseltmesini almayacak.

Samsung’un akıllı telefonlar ve tabletler için Android 10 güncellemesi yol haritası, 40’tan fazla Galaxy cihazını içeriyor. Dağıtım gelecek yıldan itibaren başlayacak. Samsung’un amiral gemisi telefonlarından Samsung Galaxy S11 serisi, Android 10 ile satışa sunulacak. Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A51 ve Galaxy A71 gibi yaklaşmakta olan bazı telefonların da, Android 10 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olması bekleniyor.