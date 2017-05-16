Samsung Galaxy S8 Satış Rakamları Açıklandı

21 Nisan’da piyasaya çıkan Samsung Galaxy S8, 5 milyon global satış rakamına ulaştığı bugün Güney Koreli teknoloji devi tarafından açıklandı.

Bir yetkili, “Ayrıntılı bilgi veremesek de, satışlar tüm dünyaya sorunsuz bir şekilde gidiyor” dedi. “Birleştirilmiş satışlar zaten 5 milyondan fazla.”

Amiral gemisi, dünya genelindeki birçok önemli pazarda zaten mevcut olsa da, şirket Mayıs sonuna kadar 120 milyona yükseleceğini doğruladı. Firma, Çin’in de bu ay telefon alacağını açıkça doğrulamış oldu.

Çin’in nüfusu göz önüne alındığında 120 milyon gibi iddialı bir rakama ulaşması muhtemel görünüyor. Sizce de öyle değil mi?