Samsung Galaxy S8 Telefonlar Kırmızı Renk Düzeltme Güncellemesi Alıyor

Telus, ağında Samsung Galaxy S8 / S8 + ünitelerine yeni bir güncelleme uygulamaya başladı. Güncelleme, kırmızı ton sorunu için düzeltme ve yanı sıra diğer birkaç hata düzeltme getiriyor.

Kırmızı renk düzeltme güncellemesi ilk önce teknoloji devinin Güney Kore’deki ana ülkesine geldi ki, geç bile kalındığı düşünülüyor. O zamandan bu yana, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan da dahil olmak üzere diğer birçok pazar da bu güncellemeyi aldı.

Bu güncelleme ile gelen diğer teknik konular hakkında henüz bir bilgimiz bulunmuyor. İlerleyen günlerde bu konu altından güncelleme yapacağız.