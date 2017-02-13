Samsung, Galaxy S8 Üretimini Hızlandırdı

Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus için güçlü bir talep beklediğinden ilk üretimini Galaxy S7‘ye kıyasla neredeyse % 40 artırdı.

Eski amiral gemisinin ilk toplu üretimi 12 milyon adettir, ancak bu sefer Samsung bu sayıyı % 40 arttıracak. Toplam sevkıyatın 60 milyon adete ulaşması bekleniyor.

Bu sayı, Galaxy S7‘in elde ettiği 48 milyon satıştan ve Galaxy S6‘nın 45 milyonundan önceki satışlardan belirgin bir şekilde daha yüksek.

Şimdilik bu rakam (60 milyon) resmi olarak onaylanmadı ve Kore yerel yayını The Bell’den geliyor ancak Samsung‘un Galaxy Note 7 tarafından boş bırakılan boşluk nedeniyle Galaxy S8‘in üretimini artırması gerektiği açık.

Pek çok sıkıntı yaşayan Samsung taraftarları büyük ekranlı bir Samsung amiral gemisi olmadan ayrılmışlar ve 5.5″ Galaxy S7 Edge‘e geri dönmek zorunda kalmışlardı ancak şimdi Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 +, ciddi ekran boyutlarını 5.8″ ve 6.2″ seviyelerine getirmeyi vaat ediyor.

Samsung, gelecekteki amiral gemilerini 2017 Mobil Dünya Kongresi‘nde sunmayacak, ancak bunu 29 Mart’ta yapılacak bir başka etkinlikte tanıtacak.