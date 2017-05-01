Samsung Galaxy S8 ve S8+’da Yeniden Başlama Sorunu

Samsung Galaxy S8 ve S8+‘ın piyasaya çıkmasından bu yana sadece bir ay geçti ve birkaç kullanıcı zaten cihazla ilgili bazı sorunlar raporlanmaya başladı. İlk önce bazı cihazlarda kırmızı tonlama sorunu oldu ve şu anda bazı cihazlarda ki bunlar rastgele bir şekilde yeniden başlatılıyor gibi görünüyor.

Kullanıcılar resmi Samsung forumuna ve soruna olası bir çözüm için XDA-Developers forumu’na başvurdu. Resmi Samsung forumundaki orijinal konu yaklaşık bir hafta önce başladı, şu anda 240’ın üzerinde yanıt verildi ve çoğu kullanıcı aynı konuyu tartışıyor. İlginçtir, farklı taşıyıcılardaki çeşitli ülkelerdeki kullanıcılar bunu bildirdiği için, tek bir cihaz topluluğu olarak görünmüyor.

Diğer forum üyeleri tarafından önerilen çözümler, cihazın fabrika durumuna geri getirilmesini, uygulamaların kaldırılmasını ve genellikle bu sorunlar için çalışan diğer yöntemleri içermekte. Bununla birlikte, öneriler bu durumda işe yaramıyor gözükmekte ve etkilenen kullanıcılar sözü edilen adımları izledikten sonra bile yeniden başlatmayı gözlemlemekte.

Samsung sorunu henüz onaylamadı, ancak konuyla ilgili daha fazla bilgi geldiği zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.