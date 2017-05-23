Samsung Galaxy S8 vs HTC U11 detaylı karşılaştırma

Samsung Galaxy S8 ya da HTC U 11 arasında mı kaldınız? İşte size hangi akıllı telefonu satın alacağınız konusunda detaylı inceleme ve karşılaştırma. Galaxy S8 ile U11 karşılaştırın ve karar verin.

Samsung Galaxy S8 yılın şimdiye kadar en iyi telefon ama HTC yeni U11 amiral gemisi ona meydan okuyor. Biz burada her iki iddialı amiral gemisi modellerini fiyatı, tasarım ve özellikleri bakımından karşılaştırdık. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Samsung Galaxy S8 vs HTC U11 Fiyatı

Galaxy S8 şu anda hazır 4.000 TL fiyat etiketi ile dilediğiniz yerden satın alabilirsiniz.

HTC U11 ise henüz satışa çıkmadı. Fakat fiyatını açıkladılar. Avrupa fiyatı yaklaşık 600 euro civarında olacak. Türkiye’te geldiğinde ise yaklaşık 3.500 TL den satışa çıkması bekleniyor. Yeni HTC amiral gemisi Haziran ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. HTC U11 hakkında daha fazlasını okuyun.

Çok benzer fiyatları ile sizin için en iyi 2017 amiral gemisi telefonu olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Tasarım

Galaxy S8, S7 edge tasarımına biraz benziyor. HTC U11 ise Mevcut model olan HTC U Ultra‘ya çok benziyor.

2017 telefonlar için büyük eğilimlerden biri çerçeve içermeyen tasarım ve Samsung bunu başarmak için geleneksel home düğmesini kaldırmıştır. Sadece üst ve alt kısmında küçük bir şerit, artı bir kenardan kenara ekran ile Galaxy S8 çarpıcı görünüyor.

S8 harika görünüyor sadece, aynı zamanda biraz kaygan olmasına rağmen elinde hoş hissettiriyor. Tasarımdaki ana şikayetimiz, kameranın yanında oturan parmak izi tarayıcının garip yeridir.

S8’in işçiliği, ancak HTC U11 ile karşılaştırıldığında yeterince etkileyicidir.

Samsung, neredeyse her boyutta daha küçük olan ve U11’den daha hafif olan bir telefona 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranı sığdırdı. Buna kıyasla, HTC sadece 5.5 inç ekran kullanıyor ancak telefon daha beceriksiz – aşağıdaki tabloda tam sayıları kontrol edin.

Bu bir utanç, çünkü HTC U11 çekici bir telefon ama karşılaştırıldığında biraz sönük kalıyor.

Ayrıca güzel bir şekle sahip bir cam sırtı var, ancak her zamankinden daha kaygan ve renk seçenekleri çok daha fazla. Kırmızıdan altın değerine kadar değişen yeni Güneş Kırmızı seçeneklerinden hoşlandık ama inci stili herkes için olmayacak.

İyi olan HTC nihayet su yalıtımı (IP67) ekledi ancak U Ultra gibi burada da kulaklık girişi bulunmuyor. Firma kutuya bir adaptör ekliyor, ancak özellikle telefonun içereceği kadar kalın olduğunda bağlantı noktasını tutmayı tercih ediyoruz.

En önemli satış noktası, onu farklı şeyler yapmak için sıkıştırabilmenizdir. Bunu bir sonraki bölümde daha fazla konuşacağız.

Yazarken HTC U11 inceleme örneğine sahip değiliz, ancak bazı elle çalıştıktan sonra size Galaxy S8’in çeşitli şekillerde üstün tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S8 vs HTC U11 Özellikleri

Akıllı telefon donanımı bir süre önce yayılırken, tasarım genellikle daha fazla farkın bulunduğu alan. Teklifin birçoğu aynı veya benzer olduğu için bu durum büyük ölçüde geçerli. Dolayısıyla, farklı olanlara odaklanacağız.

Zaten öne sürüldüğü gibi, görüntüler farklı ve Galaxy S8‘de 5.8 inç Quad HD + ekranını çok seviyoruz. Birinci sınıf ve yuvarlatılmış köşeler ve eğimli kenarlar var. Kullanması sevindirici, ancak tüm uygulamaların uzun ekranı kullanmadığını belirtmek gerekir. Videolar ve bazı uygulamalar biçimlendirilebilir ancak her iki tarafta da siyah çubuklara sıklıkla rastlarsınız.

HTC U11 nispeten sıkıcı geleneksel şekilli ekrana sahipken biraz daha standarttır. 5.5 inç ve Quad HD, bu yüzden teknik özellikler bakımından büyük bir fark yok. LCD teknolojisi Samsung’un AMOLED kadar keskin görünmüyor ancak bazı kullanıcılar bunu tercih edebiliyor.

Galaxy S8‘in üstünde HTC U11‘i satın alabileceğiniz bir şey Edge Sense‘dir. Baskıya duyarlı sensörler kenarların alt yarısında oturur, böylece fotoğraf çekme veya bir uygulama başlatma gibi işleri yapmak için sıkabilirsiniz.

Gerekli kuvvet miktarını ayarlayabilir ve kısa ya da uzun sıkmalarını yapabilirsiniz, ancak iyi bir yığın boyunca onunla yaşamadan zekice yenilik olup olmadığından emin değiliz ya da sadece bir hile de olabilir.

Amiral gemisi akıllı telefonların tümü yüksek düzeyde performans sergiliyor ancak Türkiye’de HTC U11’in Qualcomm Snapdragon 835 kullandığını ve Galaxy S8’in Samsung’un kendi Exynos 8895 modelini kullandığını bilmenizi isteriz.

Diğer önemli fark, cephedeki gibi kameralar. HTC, megapiksel miktarının iki katını sunuyor. Arkada ikisi de 12Mp kamera bulunuyor, ve UltraPixel özellikli.

Bunların her ikisini de kısa süre içinde test edeceğiz, bu yüzden en iyi telefon kamerası makalesine göz attınızı öneririz.

Özellikler Galaxy S8 HTC U11 İşletim sistemi Android 7.0 Nougat Android 7.1 Nougat Ekran 5.8in QuadHD+ (2960×1440, 570ppi) SuperAMOLED 5.5in Quad-HD (2560×1440, 534ppi) LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 835/Exynos 8895 Qualcomm Snapdragon 835 Ekran kartı Adreno 540/Mali-G71 MP20 Adreno 540 RAM 4GB 4GB Hafıza 64GB, microSD kart desteği 64GB, microSD kart desteği Kamera 12Mp, f/1.7 arka; 8Mp selfie 12Mp UltraPixel 3 arka, 16Mp selfie Güvenlik Parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı Parmak izi tarayıcı Bağlantılar 11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, USB-C Suya dayanıklılık IP68 IP67 Batarya 3,000mAh, fast wired- and wireless charging, Quick Charge 4.0 3,000mAh, Quick Charge 3.0 Ölçüler 149 x 68 x 8 mm 154 x 76 x 7.9 mm Ağırlık 155 gr 169 gr

Karşılaştırmayı özetlemek gerekirse: Henüz tam bir inceleme için HTC U11‘e sahip değildik, ancak ilk izlenimimiz Edge Sense özelliğinin neredeyse eksiksiz Galaxy S8‘i yenmek için yeterli olmadığıdır.