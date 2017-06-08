Samsung Galaxy S8 vs LG G6 Karşılaştırma

İki Android amiral gemisi resmi ve şu anda hangisinin en iyi olduğunu bilmek istiyoruz: LG G6 veya Samsung Galaxy S8? Detaylı karşılaştırmamızı inceleyin.

Yılın en çok beklenen iki Android telefonu şu an: Samsung’un Galaxy S8 ve LG’nin G6 modelidir. Bu yazıda, bilinçli bir satın alma kararı vermenize yardımcı olacak temel özellik farklılıklarını keşfetmeyi amaçlıyoruz, ancak daha kapsamlı ayrıntılar için LG G6 incelememize ve Samsung Galaxy S8 incelemesine de göz atmalısınız.

Samsung Galaxy S8 vs LG G6 Fiyatı

Galaxy S8 artık mevcut ve 4.000 TL‘den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.

LG Türkiye’de G6‘yı da piyasaya sürdü. 2.900 TL‘ye fiyatlandırıldığı için S8’e kıyasla yaklaşık 1.000 TL tasarruf edebilirsiniz.

Fiyatlar arasında gözle görülür bir fark var. Bu nedenle hangi 2017 amiral gemisi telefonunun sizin için en iyi olduğunu bulmak için okumaya devam edin.

Samsung Galaxy S8 vs LG G6 Tasarımı

Xiaomi ve Mi Mix liderliğindeki bu yılın amiral gemisi telefonu trendleri çerçevesiz tasarımlar gibi görünüyor. Bu sadece harika görünmekle kalmıyor, aynı zamanda bir telefondan daha büyük olmayan ve daha büyük bir ekran alman anlamına geliyor.

LG G6, 18: 9 en-boy oranı ile standart 16: 9‘dan daha uzun olan etkileyici bir Quad HD 5.7 inç ekrana sahiptir. Galaxy S8, 18.5: 9 en-boy oranı ile daha da uzun bir ekrana sahiptir.

Samsung, 5.1 inçten 5.8 inç büyüklüğüne geçen yılın modellerine kıyasla daha büyük ekran boyutu kullanıyor. Ve fiziksel ev düğmesi artık yok.

LG, LG G5‘in modüler tasarımından uzaklaştı ve çıkarılabilir pili su yalıtımı ve daha estetik bir metal gövde lehine bıraktı. Parmak izi tarayıcıyı da arkaya aldı.

Galaxy S8’de parmak izi tarayıcısı arka kameranın hemen sağında, ancak bir home tuşu ön tarafta fiziksel bir düğme gibi davranan bir basınca duyarlı ekran alanında karşımıza çıkıyor.

Samsung’un parmak izi tarayıcı yerleştirmesi telefonla ilgili en kötü şeylerden biri ve Iris tarayıcısı hala harika değil.

Geçen yıl Galaxy S7 edge modelinde görülen çift eğimli kenar ekran şimdi standart ve ayrıca Gorilla Glass 5‘in ön ve arka tarafı da yeni. ‘Infinity Edge’, S8 ve G6 arasındaki önemli bir ayrım ve ek ödemeyi yapmanın makul bir nedeni olabilir.

S8, görünüm ve his için daha hoş bir telefon olmasına rağmen, daha fazla aksesuara ihtiyaç duyan biri. Maalesef, denediğimiz her kılıf cazip kıvrımı gizler ve eğri ekranın kullanımını engeller. Biraz daha araştırma yapmanız gerektiğini düşünüyoruz.

Samsung Galaxy S8 vs LG G6 Özellikleri

Telefonların aşağıdaki tablodaki özellikler açısından nasıl karşılaştırıldığı hakkında iyi bir fikir alabilirsiniz, ancak önemli farklılıklar hakkında konuşacağız. Hem G6 hem de Galaxy S8‘in başlıca özelliği ekran olduğu için, ona odaklanacağız.

Galaxy S8, Samsung ile başlayan 5.8 inç ekrana ve Quad-HD + çözünürlüğü 2960 x 1440 piksellik ve çift eğimli bir kenara sahiptir. Daha büyük Galaxy S8 Plus, 6.2 inç ekrana ve Quad-HD + çözünürlüğe sahiptir.

LG G6‘nın büyük ekranı var ancak 5.7 inç ve rakibi kadar geniş değil. İlginç bir şekilde 2880 x 1440 piksel çözünürlük ile 18: 9 en/boy oranına sahip.

Daha önce de belirtildiği gibi, S8’i birbirinden ayıran ikili kenar ve sonsuz ekran tasarımı. Sadece daha güzel görünüyor ve daha güzel hissedebilirsiniz, aynı zamanda kısayollar gibi kenar panellerinden ek işlevsellik elde edersiniz.

Tabloda, bu telefonların benzer özelliklere sahip olduklarını görebilirsiniz ancak S8’in Snapdragon 835 modeli eski Snapdragon 821 modeline kıyasla daha güncel bir işlemci bulunmaktadır. Türkiye’de Samsung son derece güçlü Exynos 8895‘i kullanıyor.

Galaxy S8, 12Mp fotoğraf makinesiyle harika fotoğraflar çekerken, LG G6 dijital fotoğraf makinesi ikinci bir geniş açı fotoğraf makinesinden faydalanıyor ve çok kullanışlı oluyor. Ayrıca daha büyük bir batarya ve daha yeni Hızlı Şarj 3.0‘a sahiptir. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017.

Tasarım Bilgileri Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 148.9 x 68.1 x 8 mm Ağırlığı 163 gr 155 gr Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 5.7″ 5.8″ Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1440 x 2960 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Akçaağaç Altın Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya/Toza Dayanıklılık Var Var Ekran/Gövde Oranı 78.6% 83.6% Piksel Yoğunluğu 564 PPI 570 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 5 MP, f/2.2, 1080p 8 MP, f/1.7, otomatik odaklama, Oto HDR Arka Kamera 13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş 12 MP, f/1.7, 26mm, faz algılamalı otofokus, OIS, LED flaş Kamera Özellikleri 1/3″ sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR 1/2.5″ Sensör boyutu, 1,4 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eşzamanlı 4K video ve 9MP görüntü kaydı, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme tanıma, Otomatik HDR, panorama Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR

Donanım Özellikleri Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Exynos 8895 Octa İşlemci 4 Çekirdek, (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) 8 Çekirdek, (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 540 Dahili Hafıza/RAM 32/64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Kalp Atış Hızı Sensörü, SpO2, İris Tarayıcı NFC Var Var GPS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS Radyo Var Yok Batarya 3300 mAh 3000 mAh Bekleme Süresi Konuşma Süresi Sar Değeri 0.23 W/kg (kafa) – 0.15 W/kg (vücut) 0.32 W/kg (kafa) – 1.27 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar microSD, 256 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD v5.0, A2DP, LE, aptX HD 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı Type-C Type-C

Genel Bilgiler Editör Puanı Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 10 Nisan 2017 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps HSPA, LTE Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri Liste Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50

Kablosuz şarj

DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50

Kablosuz şarj

DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici

Özet

Bu iki telefon, çoğunlukla özelliklerle yakından eşleşti. Galaxy S8 biraz daha pahalı olmasına rağmen muhteşem tasarımı, Infinity Display ve daha hızlı işlemci ile G6’nın bir adım önünde gibi görünüyor. LG ikili kamera sistemi ve daha büyük pil ile sizi cezbetebilir. LG G6’nın yaklaşık 1.000 TL daha ucuz olduğunu da unutmayın!