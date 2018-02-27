Yeni Galaxy S9‘un geçen yılın modeli Galaxy S8’e çok benzediğini kabul ediyoruz. İkisi birbirine benziyor, onları birbirinden ayırmak oldukça zor. Eğer Samsung geçen sene parmak izi tarayıcısını uygun yere yerleştirseydi yenisinden ayırmak neredeyse imkansız olacaktı.

Ancak Samsung yeni modellerde bazı yenilikler yaptığını söyledi: en başta şirketin “yeniden tasarlandı” dediği kamerayla birlikte, performansını da arttırdı. Yeni AR emoji ile buna benzer diğer birkaç dikkat çekici özellikleri de yeni modele ekledi. 960fps süper slo-mo kamera modu bunlardan birisi.

Galaxy S9‘un boyutu gerçekten S8’in üzerinde görünüyor. Peki bu kaba duruşa rağmen yükseltmeye değer mi? Galaxy S9 ile 2 gün geçirdik ve öğrendiklerimiz bu yazıda sizlerle.

“Kamera yeniden tasarlandı”, değil mi?

Galaxy S9, diğer akıllı telefonlardan farklı bir özellik sunan bir 12 megapiksel kamerayla birlikte geliyor. Bu özellik ise değişken diyafram. Akıllı kamera sensörleri, küçük, kullanışlı ve bir fotoğrafı gece çekebilecek kadar ışık vermek için mücadele eden özelliğe sahip. Bu nedenle son akıllı telefonlardaki sorun olan en düşük ışıkta en iyi fotoğraflar için adeta bir devrim yaratıyor.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S8 Plus kamera performansı karşılaştırmasını video olarak izlerseniz diyafram hakkında daha iyi fikir edinebilirsiniz;

Galaxy S8, geniş f/1.7 objektife sahip ilk telefonlardan biriydi ve şimdi Galaxy S9 bu rakamı f/1.5’e yükseltti. Ancak düşük diyafram açıklığına ulaştığınızda, daha az ayrıntıyla daha yumuşak bir fotoğraf elde edersiniz. Galaxy S9‘un parladığı nokta: f/1.5 ile f/2.4 arasındaki diyaframı fiziksel olarak değiştirebilmesi. Aslında tüm bu geçiş, farkında bile olmadan kamera uygulamasında otomatik olarak gerçekleşiyor. İlginçtir f/1.5 diyafram yalnızca çok karanlık koşullara (100 lux altında) sahip olduğunuzda devreye girer. Bu nedenle S9 ile çoğu zaman f/2.4’te çekim yapacaksınız.

Ancak tüm bu sayısal değerler gerçek dünyada fotoğraf kalitesini nasıl etkiliyor? Karşılaştırma için Galaxy S9 ve S8 ile bazı fotoğraflar aldık. Bir göz atalım:



Gördüğünüz gibi bu yeni değişken diyafram kamera ile ışık toplama kabiliyetinde açık bir fark var.

Performans Karşılaştırması: Snapdragon 845 vs Snapdragon 835

S9‘daki en yeni Snapdragon 845 işlemcileri piyasadakiler ile karşılaştırıldığında benchmarklar sonuçlarında yaklaşık %40’lık bir performans artışı sağlıyor.

Gerçek hayatta S9, S8’den daha az yavaşlık ile çalışır ve bu harika bir haber. Telefon hala tam gözden geçirme testini geçmek zorundadır ancak donmayacağı sözünü vermektedir. Şu anda Samsung Experience olarak bilinen TouchWiz, geleneksel olarak en özellikli ve stabil Android arayüzlerinden biri olmuştur. S9 da bu arayüzü kullanmaktadır.

Ve benchmarklarda olduğu gibi, her iki telefon için de elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda sizlerle:

Benchmark Galaxy S9 Galaxy S8 AnTuTu 241,500 166,700 GeekBench Single-core 3,100 2,008 GeekBench Multi-core 8,750 6,575 GFXBench Manhattan 3.1 43 fps 41 fps

Yeni özellikler gerçekten faydalı mı?

Ve elbette S9 ile birlikte getirilen diğer yeni özellikler de var. Hepsini burada listeleyelim:

960 fps süper slo mo video çekim desteği

Çift hoparlörler (altta ana hoparlör, kulaklıkta ikincil hoparlör)

AR emoji ve çıkartmaları

Çeşitli yeni kamera modları

S9 ile çektiğimiz yavaş videolar cidden efsanevi görünüyor. Ancak diğer şirketlerin gösteremediği kalitede değiller. Sony bunu bir yıl önce gösterdi.

Daha büyük fark yaratan şey ise S9 modellerinin daha yüksek sesli telefonlar olması. S8’deki zayıf, cansız tek hoparlöre kıyasla büyük bir gelişme olan yeni çift hoparlör sistemi büyük bir fark diyebiliriz.

AR emoji harika bir fikir. Ancak Samsung‘un uygulaması çok basit. AR emojisinin eksikliği var ve 90’lı yılların The Sims oyunundaki karakterlere benziyorlar. Dönüştüğü çıkartmalar kesinlikle güzel fakat aynı zamanda yeterli değiller.

Samsung Galaxy S8 ve S9 Pil Ömrü Farkları

Hem S9 hem de S8’de 3.000mAh pil bulunur yani pil ömürleri bu modellerde aynıdır.

S9, konuşma süresi ve müzik çalma işleminde çok ama çok hafif bir artış sağlıyor. Ancak web kullanımı ve video oynatma gibi günlük görevler için pilin ömrü S8 ile birebir aynı.

Samsung Galaxy S8 ve S9 Fiyat Karşılaştırması

Tüm özellikler düşünüldüğünde yeni Galaxy S9 da S8’den biraz daha yüksek bir başlangıç fiyatıyla geliyor.

Türkiye fiyatları ilk tanıtım itibariyle şu şekilde belirlendi;

Galaxy S9 : 4599 TL

Galaxy S9 Plus : 5199 TL

Samsung Galaxy S8’den Galaxy S9’a Yükseltmeye Değer Mi?

Biz değer diyoruz. S9 çok kademeli bir yükseltme olarak görülmelidir. Samsung’un S8’de yapmış olması gereken şeyler düzeltilmiş: doğru parmak izi konumu ve arayüzdeki donma sorunları bu modellerde kaldırılıyor.

En azından ilk testlerimizde S9’un kamerayı yeniden tasarladığını görmek biraz zor. Bununla ilgili nihai karar vermeden önce biraz daha fotoğraf çekmek gerek.

Eğer eski bir telefon modelinden geliyorsanız şaşırtıcı Süper AMOLED ekran ile neredeyse hiç çerçeve olmayan S9 sizin için kesinlikle alınabilir bir telefondur. Muhteşem tasarım ve S9 özelliklerinden etkileneceksiniz ancak zaten kaliteli bir üst seviye akıllı telefon sahipleri için bu oldukça küçük bir yükseltme olacaktır.

Peki tüm bu karşılaştırma ve detaylı incelemelerden sonra sizce bu fiyata almaya veya yükseltmeye değer mi? Son kararı tabi ki sizlere bırakıyor ve yorumlarınızı bekliyoruz.