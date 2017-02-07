Samsung Galaxy S8’in Bixby Sanal Asistanı 7-8 Dili Destekleyebilir

Samsung‘un yaklaşmakta olan Galaxy S8‘i, geçici olarak Bixby adında yeni bir sanal asistan içerdiği söylentileri uzun süredir devam ediyor. Bu, görünüşe göre Apple‘ın Siri yaratıcıları tarafından başlatılan özel bir başlangıç gibi.

Şimdiye kadar, Bixby‘nin nesneleri ve metni kameranın vizörüyle tanımlayabileceğini ve Samsung Pay ile bir tür entegrasyona sahip olacağını duyduk.

Her neyse, günümüzün Güney Kore’nin evindeki söylentileri, Bixby‘nin İngilizce, Korece ve Çince de dahil olmak üzere 7 ila 8 farklı dili destekleyeceğini iddia ediyor. Bu bilgi bir araya getirilirse, Samsung‘un yeni asistanının şu anda Pixel telefonlarında yalnızca İngilizce ve Almanca destekleyen Google Asistanından çok daha fazla ve yalnızca Google Ana Sayfası ürününde İngilizce olacak anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Allo sohbet uygulamasına yerleştirilen Google Asistanı‘nın bir başka yinelemesi de var ve bu kişi, İngilizce, Almanca, Hintçe, Japonca ve Portekizce biliyor.

Bixby‘in desteklediği iddia edilen sayıdan daha az sayıda dil var, bu nedenle Samsung buna nasıl bakarsanız bakın bu oyunda önde olacak. Öte yandan, dil desteği sanal bir asistanda açıkça önemli olmakla birlikte, konuşma tanıma doğruluğunu ve gerçek becerileri kesinlikle daha fazladır ve Bixby‘nin o departmandaki performansını henüz bilmiyoruz .

Ayrıca, Apple‘ın Siri’nin Google ve Samsung‘un asistanlarını 20 dili desteklediğini de belirtmek iyi bir şey diye düşünüyoruz.