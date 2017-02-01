Samsung Galaxy S8’yi MWC’ye hazırlıyor

Samsung, 26 Şubat’ta yaklaşmakta olan MWC için bir basın toplantısı düzenleyecek. Samsung Mobile‘ın şefi Galaxy S8‘in şovun yıldızı olmayacağını doğruladı.

Basın mensupları eventin Galaxy Tab S3 slate‘i ile ilgili olduğunu açıkladı. 9,6″ AMOLED ekran 2,048 x 1,535 px, Snapdragon 820 çip, 13MP fotoğraf makinesi ve LTE ve Wi-Fi özellikleri için söylentiler dolaşıyor.

Yine de Galaxy S8 amiral gemisinin bir görüntüsünü görebilmemiz için bir şansımız var. Kore’den yeni bir rapor, Samsung’un muhtemelen tasarımla ilgili muhtemel bir cihazın bir dakikalık video görüntüsünü göstereceğini söylüyor.

Samsung‘un önümüzdeki gelecek aygıta böyle davranması alışılmadık bir şey değil – Gear S3 akıllı saatinin bir teaseri geçen yıl UNPACKED etkinliğinin sonunda Barcelona’da yayınlandı.

MWC 2017’den gelen tüm duyuruları kapsamak için orada olacağız, bu yüzden bizi takip etmenizi öneririz.