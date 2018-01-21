Yakında çıkacak olan Samsung Galaxy S9 Plus‘ın fotoğrafı sızdırıldı. Yeni cihazın lansmanına daha da yaklaştığımız bu günlerde sağda solda çok fazla sızıntıyla karşılaştık. Hangisinin Şubat ayının sonlarında MWC’de görüneceğini bilemiyoruz.

Ancak bu kez farklı. Çünkü fotoğrafı resmen sızdırıldı.

Galaxy S9 Plus modeli aşağıdaki fotoğraflarda mavi renkli bir renk seçeneği ile görüldü. Weibo‘daki bir kullanıcı iddialarına göre Samsung sadece mavi, altın, beyaz veya siyah olarak adlandırmak yerine renklerini biraz farklı olarak adlandıracak. Şimdi bu fotoğrafların çok iyi ya da cihazın eski ve nihai bir prototipi olma ihtimali var. Yani sahte olabileceğini hatırlatmamız gerek. Akıllı telefon üreticilerinin son bir tanesine karar vermeden önce birkaç prototip geçirdiklerini biliyorsunuz.

Bu sızıntı Galaxy S9 Plus‘ın daha eski sızıntılarıyla oldukça uyumlu görünüyor. Arkadaki çift kamera kurulumunun yanı sıra kavisli ekranı Galaxy Note 8‘dekine göre değiştirildiği anlaşılıyor. Galaxy S8 Plus‘a göre biraz daha kalın görünüyor ancak bu da kavisli olmasından dolayı pek dikkat çekmiyor. Bu yıl biraz daha kalın telefonlar görmek güzel olur diye düşünüyoruz. Umarım bu daha büyük bir pil demektir. Ne yazık ki cihazın alt kısmını veya üst kısmını burada göremiyoruz. Bu nedenle bir kulaklık girişi olup olmadığını görmek zor.

Samsung gelecek ay MWC’de Galaxy S9 Plus‘ı ​​İspanya’da kullanıma sunacağını doğruladı. Etkinlik 26 Şubat‘ta başlıyor. Bu da basın konferansının büyük olasılıkla şovun başlamasından önceki gün 25 Şubat‘ta olacağı anlamına geliyor. Bu fuarlarda gösterilmeden önce şirketlerin cihazlarını duyurması gerektiğinden, ticaret fuarlarının hepsi için aynıdır.