Çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni amiral gemisi Samsung akıllı telefonlarının, teslimatları başladı. Yeni modellerin yavaş yavaş piyasaya çıkmasının ardından merakla beklenen testlerinde yayınlanmaya başladığını gördük. Son olarak Samsung Galaxy S9 akıllı telefonları için sağlamlık testleri yayınlandı.

IP8 sertifikasıyla gelmesi zaten beklenen dayanıklılık derecelerine sahip olduğu gösteren akıllı telefonların kasa sağlamlığının nasıl olduğu konusunda bilgiler ise bu testle beraber ortaya çıkmış oldu. Hemen telefonlar için yayınlanan sağlamlık testlerinin detaylarına geçiş yapalım. Bakalım Samsung Galaxy S9 akıllı telefonları ne kadar dayanıklı?

Samsung Galaxy S9 Dayanıklılık Testi

Yapılan testte, yeni telefonların ekran dayanıklılığının nasıl olduğu konusunda bir çalışma yapıldığını görüyoruz. İlk test Samsung Galaxy S9 ekran dayanıklılığı oluyor. Gorilla Glass 5 camları kullanıldığı için bu konuda elde edilecek olan sonuç tahmin edilebilir bir sonuç.

Yine diğer akıllı telefon modellerinde olduğu gibi camlar 5.seviyeye kadar dayanabiliyor. Çizilmeye karşı bu seviyeye kadar dayanıklılık gösteren akıllı telefonların yedinci seviyede ise tam anlamıyla derin çizikler aldığı görülüyor. 6.seviyede de çizikleri görüyoruz ancak çok derin çizikler değil.

Samsung Galaxy S9 kasa testlerine geçildiği zaman ise ilk olarak soyulma testlerinin yapıldığı görülüyor. Ne yazık ki metal çerçeveli akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri olan boya kalkması sorunu bu seride de yaşanabilir. Maket bıçağı ile yapılan soyulma testlerinde fiziksel tuşlarının üzerinin soyulduğu ve çerçevenin de soyulduğu görülüyor.

Maket bıçağıyla yapılan testler kamera kısmında devam ediyor. Telefonların kameralarının çizilmeye karşı oldukça başarılı bir performans ortay koyduğunu görüyoruz. Hem ön hem de arka kameralar kısmında çizilme testlerinde başarılı bir model olduğunu görüyoruz.

Aynı şekilde telefon parmak izi sensörlerinde de bükülme testlerinde de başarılı oluyor. Samsung Galaxy S9 akıllı telefonları için yapılan ilk testlerin genel olarak başarılı sonuçlandığını söylemek gerekiyor. Telefonlar testlerden en az hasarla çıkmayı başarmış durumda. Bunun dışında suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda ise yeni testleri beklemek gerekiyor.