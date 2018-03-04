Samsung Galaxy S9 İncelemesi

Şu an piyasada biraz farklı olan bir telefon arıyorsanız bu aslında tam olarak Samsung Galaxy S9 değil. Bunu baştan söyleyelim ki sonra “bu telefon bildiğimiz Samsung Galaxy S8 demeyin. Her ne kadar eski modele benzese de telefonun çalışmasıyla ilgili tüm ana değişiklikler onu mükemmel telefon yapıyor.

Bu telefon için en büyük etiket, şirketin de yaptığı gibi “Kamera. Yeniden Tasarlandı” sloganıdır. Ayrıca bazı akıllı yeni özellikler ve işlemler de sunuyor.

Kameranın büyük bir odak noktası olması nedeni, markaların gerçekten farklılaşma önerebileceği az sayıdaki alanlardan biri olmasıdır. Samsung’un da insanları telefonlarını yükseltmeleri için ikna etmesi gerekiyor olmasıdır.

Samsung Galaxy S9 Tasarım

S8 ‘e çok benzeyen birinci sınıf cam ve metal,

‘e çok benzeyen birinci sınıf cam ve metal, Daha iyi parmak izi tarayıcı yerleşimi, AKG tarafından ayarlanan stereo hoparlörler.

Başlangıçta söylediğimiz gibi Samsung Galaxy S8‘in yerini alacak bu telefon, ondan çok da farklı görünmüyor.

Daha yakından incelendiğinde, ekranın üstündeki ve altındaki çerçevelerin biraz kırpıldığını ve telefonun genel yüksekliğinin azaltıldığını görebilirsiniz. Bu durum Samsung’un tüm dahili bileşenleri hâlâ sığabileceğinden emin olmak için Samsung Galaxy S9‘un genişliğine ve kalınlığına birkaç milimetre kesir eklediği anlamına gelmektedir. Buna göre 147.7 x 68.7 x 8.5mm olarak boyutları ölçülebilir.

168g olarak aslında S8‘den daha ağır, ancak iPhone X (174g)’den ise daha hafiftir. Samsung, ekran kapalıyken ekranı daha koyu hale getirdi ve Iris tarayıcı deliğini ekranın üstündeki çerçeveye gizledi. Ekran ile çerçeve arasındaki sınırları örtmek ve görsel öğeleri daha temiz, daha akıllı ve daha minimalist bir görünüm elde etmek için bunu güzel kullandı.

Telefonun sağ tarafındaki metal çerçevede güç/kilit tuşu, karşı tarafta ise ses şiddeti ayarlama tuşlarını Bixby düğmesinin üstünde bulacaksınız.

SIM / microSD kart girişi üst kenarda, tabanda ise Samsung’un amiral gemisi cihazına bir kulaklık girişi eklemeye devam ettiğini görmekten mutluluk duyacaksınız. Bu bağlantı noktası merkezileştirilmiş bir USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör yanında duruyor. Diğeri ise telefonun önündeki ahize kulaklığına yerleştirilmiş. İki hoparlör de stereo ses sunuyor ve Galaxy S9‘daki ses kalitesini daha da artırmak için Avusturyalı ses sihirbazları AKG Acoustics tarafından ayarlanmış durumda. Daha iyi bir deneyim için 360 derecelik bir ses sunan Dolby Atmos desteği de telefona dahil edilmiş.

Birkaç şarkıyı telefonla dinledik ve mükemmel bir ses aldık.

İncelememiz sırasında hoparlörlerin ne kadar iyi olduklarını test etmek için başka cihazlar koymalıydık. Razer Phone şu anda mükemmel bir mobil ses deneyimi sunuyor, ancak Galaxy S9 da onun kadar güçlü bir temel taşıyor.

Kesinlikle S9 daha yüksek sesle geliyor. Samsung, Galaxy S9‘daki hoparlörlerin S8‘den 1,5 kat daha gürültülü olduğunu zaten söylemişti.

Bir diğer olumlu tasarım noktası da parmak izi tarayıcının yeni konumu. Samsung’un geçtiğimiz yıl Galaxy S8, S8 Plus ve Note 8‘deki rezalet yerleştirilmesinden kimsenin mutlu olmadığını biliyorduk. İyi haber şu ki S9 modelinde Güney Koreli firma dersini almış.

Parmak izi tarayıcısı yerini kamera sensörünün yanından altına kaydırdı. Bu, tarayıcı için çok daha doğal bir konumdur ve hızlı açma işlemi için kolayca işaret parmağınızın altına den gelir.

Dahası bir parmak izi kaydetme süreci Galaxy S9 modelinde S8‘dekinden daha iyi olacak şekilde hızlandırıldı.

Parmak izi tarama sizin tarzınız değilse, Galaxy S9 yüz ve iris tanıma özelliğine de sahiptir. İki ayrı biyometrik seçenek yerine, yüz ve göz tarayıcıları daha hızlı bir kilit açma süresi sağlamak için birlikte çalışıyor ve bir IR (kızılötesi) kamera kullandığı için karanlıkta bile çalışıyor olacaklar. (iPhone X‘deki Face ID gibi)

Samsung Galaxy S9 üç renkte sunulacak: Gece Siyahı, Mercan Mavisi ve Lila Pembe.

Bazı ülkelerin titanyum gri seçeneği de olacağı söyleniyor ancak bu ABD, İngiltere veya Avrupa’da kullanılamayacak.

Samsung Galaxy S9 Ekran

5.8-inç QHD + Süper AMOLED 18.5:9

Galaxy S8 ile aynı

DisplayMate araştırmasıyla renk doğruluğu için yüksek oranda oy verildi

Samsung Galaxy S9 ekranında S8 ekranında olduğu gibi kesinlikle aynı sürpriz yok.

S9 için Samsung’un dikkat çekici Super AMOLED paneliyle ve geçen yıl çoğu telefonu görünce giderek daha amiral gemileri için norm haline gelen 18.5:9 en boy oranı ile 5.8 inç QHD + sunan bir diğer ürün diyebiliriz.



Telefonun ön kısmının %90’ının ekran olması için Infinity Display‘in özelliklerine sahip. Böylelikle mükemmel bir görüntüleme deneyimi için öncekinden daha az çerçeve bırakıyor.

Ekranın kavisli kenarları fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Film izlemek ve oyun oynamak için harika bir ekran.

Samsung, yatay modda da Galaxy S9‘u kullanmayı kolaylaştırdı; tüm UI’yı (kullanıcı arabirimi) şimdi geniş ekran düzenine uyacak şekilde döndürerek telefonu dikey ve yatay arasında döndürmek için gereken sıklığı azalttı.

DisplayMate, S9’un yeni AMOLED ekranının etkileyici sonuçlarını paylaştı ve sonuçlar şaşırtıcı olmayan bir şekilde harika çıktı. Aslında araştırma firması telefonun geliştirilmiş parlaklığını ve çoklu renk aralıklarında bir renk doğruluğuna dikkat çekti.

Samsung Galaxy S9 Arka Kamera

Bir telefondaki dünyanın ilk f/1.5 diyaframı

Çift delikli teknoloji insan gözü gibi çalışır

960fps yavaş çekimli video yakalama

Samsung Galaxy S9‘un en büyük konuşulan noktası kamerasıdır. Tanıtımlarında da en çok bunu konuşan firma bu konuda çok iddialıydı.

Samsung’un ikili-diyafram teknolojisine sahip olan kameranın diyafram açıklığı; insan gözünün yaptığı gibi ışık seviyelerine göre genişletip daralabiliyor.



Işığın 100 lux’ın üstünde olduğu ortamlarda (gündüz) Galaxy S9 kamera varsayılan olarak f/2.4 değerine getirilir ve görüntülerin aşırı bozulmasını önlemek için sensöre çarpan ışık miktarını cihaz kendisi azaltır.

Yine de ışık 100 lux’in altına düştüğünde, bu açıklık Galaxy S9 kameranın S8‘den %28 daha fazla ışık emmesi için açık durur ve f/1.5’e kadar genişler.

Aradaki fark çarpıcı ve S9‘un fotoğraf makinesinin Google Pixel 2 XL’nin mükemmel fotoğraf makinesine karşı koyduğu bir karşılaştırma ile ne kadar iyi olduğuna tanık olduk.

Galaxy S9 Plus, Pixel 2 XL’yi rahatça yendi. Samsung, daha üstün görüntü, daha net ve daha az bozulmayla fotoğrafları yakaladı. Samsung’un iddiasına göre önceki nesil kameralara kıyasla %30 daha az fotoğraf gürültüsü olacaktı.

Samsung Galaxy S9 kamerasının yapabileceği tek şey diyafram ayarı ile harika fotoğraflar değil.

Samsung, Xperia XZ1 ve XZ1 Compact gibi rakip Sony telefonlara uyması için kare hızını 960 fps’ye yükselterek yavaş çekim video çekimini de geliştirdi.

960fps’de yavaş çekim video 720p’de (HD) kaydedilirken, 240fps slo-mo Full HD (1080p) çözünürlükte yakalanabilir.

Burada bulunan akıllı özellik Hareket Algılama‘dır. Bunun için yapmanız gereken tek şey çekim yapmak istediğiniz yere tutmanız. Deklanşör tuşuna basmanız bile gerekmiyor.

Çünkü Galaxy S9, hareketi algıladığında otomatik olarak kayda başlayacak ve bu kısa, mükemmel anı kaçırmayacaksınız.

Samsung Galaxy S9 Bixby Vision Kamera

Bixby Vision, canlı çeviriler sağlayabilir. Yiyeceklerdeki kaloriyi gösterebilir.

Özelliklerin çalışması için internet bağlantısı gerekiyor.

Samsung Galaxy S9 kamerasındaki bir başka özellik de Bixby Vision. Akıllı asistan Galaxy S8‘deki kamera uygulamasında zaten vardı ancak bu sefer biraz ekstra özellik ile geldi.

Bixby Vision’ın özelliklerinden biri de çeviri modudur: fotoğraf makinesini yabancı bir dilde işaretleyin ve Galaxy S9 sözcükleri otomatik olarak ana dile çevirsin.

Gösterilen testlerde özellik farklı font türleri ve boyutları ile baş edebildi ve çeviri elde etmek için biraz zaman aldı ancak iyi çalıştığı ortaya çıktı.

Canlı çeviriyi kullanmak için internet bağlantınızın olması gerektiğini belirtmek isteriz. Dolayısıyla yurtdışında dolaşıyorsanız, veri kullanımınıza da dikkat etmeniz gerekir.

Bixby kamerasının yapabileceği başka bir şey size yiyeceklerde kaç kalori bulunduğunu söylemektir. Ancak bu özelliği telefonla ayarladığımız süre boyunca test edemediğimizden doğruluğu için kefil olamayız.

Bixby Vision aynı zamanda konum bilincine de sahip. Ayrıca makyaj modu kendinize küçük bir makyaj vermek için ön tarafa bakan 8MP kamerayı kullanmanıza olanak tanıyan imkanı size sunar.

Samsung Galaxy S9 AR Emoji

Apple’ın Animoji’sine Samsung’un cevabı biraz yarım kalmış.

Herhangi bir üçüncü parti uygulama ile paylaşmak kolay

Galaxy S9 için bir başka büyük ve kamera ile bağlantılı başka bir özellik AR Emoji.

AR Emoji özelliği iPhone X‘deki Animoji‘ye verilen bir tepki. Ancak Galaxy S9, sizin bir öksürüğünüzü çektikten sonra benzerinizde bir 3D animasyon karakteri oluşturarak biraz farklı şeyler yapıyor.

Stilinizi oluşturduktan sonra rahatça eğlenmeye başlayabilirsiniz. AR Emoji, ifadelerinizi Galaxy S9 izlediği gibi taklit etmeye başlayacak. 100’den fazla yüz hareketi eşleşmesi bu özellikle size sunuluyor.

AR Emoji için bir saç stili, bardak ve kıyafet seçebilirsiniz. Ancak buradaki seçenekler 12 kıyafet ve 7 çeşit gözlükle sınırlıdır. Saç modelimiz ve giyim tamamen bizi yansıtmadığı için AR Emojimizin genel görünümü açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. Biraz eğlenceliydi, fakat burada daha fazla seçenek olabilirdi. Güncellemeler ile daha fazla çeşit gelmesini umuyoruz.

Samsung Galaxy S9 Pil ve Performans

3000mAh bataryasıyla S8 ile aynı performansı sunuyor.

Performansı ile Android 8 Oreo’yu stabil çalıştırır.

Samsung Galaxy S9‘da pil ömründe iyileşme umudunda olan sizler için bazı kötü haberlerimiz var: pilde iyileştirme yok!

Samsung, Galaxy S9‘u S8 ile aynı 3.000mAh pil ile donattı ve bunun S8’e benzer performans sunacağını söylediler.

Gerçi bu pek korkunç bir şey değil. Galaxy S8’in orta derecede yüksek bir kullanımda bile 1 gün kolayca dayanabileceğini biliyoruz.

Ayrıca Samsung Galaxy S9 ile ABD dışındaki her yerde Exynos 9810 işlemcisini paketleyen güç bölümünde bir güncelleme yapıldı.

Belirli taşıyıcı ağı desteğine duyulan ihtiyaç nedeniyle, Galaxy S9‘un ABD versiyonu tüm önemli taşıyıcılarla çalışmasını sağlamak için Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 845 sistemini kullanacak.

Her iki yonga seti de Galaxy S9 Plus‘ın içerisindekinden 2GB daha az olan 4GB RAM ile eşleştirilmiş ancak Android 8 Oreo işletim sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamaya devam ediyorlar.

S9 için Project Treble desteği teyit edildi. Bu da kullanıcıların ideal olarak Android’in bir sonraki sürümünün tadını çıkaran ilk kullanıcılar arasında olması gerektiği anlamına geliyor. S8 sahipleri Oreo ile yaptıkları gibi…

Bir microSD kart yuvası ise 200GB’a kadar kartları desteklerken, Galaxy S9‘un gövdesine 64GB dahili depolama alanı zaten barınıyor.

Samsung Galaxy S9 Alınır Mı?

Samsung Galaxy S9 birinci sınıf bir amiral gemisi telefondur. Şu anda dünyadaki en iyi telefon olma potansiyeline de sahiptir.

Ne kadar iyi olduğunu öğrenmek için daha fazla test yapmak gerekirken, ilk izlenimler için telefon çok iyi duruyor. Akıllı telefon fotoğrafçılığı sizin için önemliyse ve çıkış fiyatı olarak 4599 TL ödemek sizin için sorun değilse, bu telefon bizce alınabilir.