Samsung Galaxy S9 Kutusunun Fotoğrafı Sızdırıldı! Detaylı Özellikler

Çok yakında piyasaya çıkacağı düşünülen Samsung Galaxy S9 özellikleri birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Amiral gemisinin hızla yaklaşmasıyla birlikte aygıtla ilgili sızıntı ve söylentiler de hızlandı. Dün DJ Koh (Samsung Mobile başkanı) cihazın 26 Şubat‘ta MWC 2018‘de tanıtılacağını doğruladı! Biz daha önceki raporlarda çift kameralar, bir parmak izi tarayıcı, AKG kulaklıklar ve çok daha fazlasını görmüştük.

Ama bugün gerçek bir sızıntıyı aldık! İddialara göre Samsung Galaxy S9 telefon kutusunun fotorafı yayınlandı. Ama biz yine de heyecanımızı dizginlemeye çalışıyoruz.

Samsung Galaxy S9 kutusu sızdırıldığı iddia edildi. Fotoğraf kutuda listelenmiş özellikleri gösteriyor.

Galaxy S9‘dan beklediğimiz 5.8 inçlik ekran, IP 68 su geçirmezlik derecesi, iris tarayıcı, kablosuz şarj gibi standart özellikleri zaten biliyorduk. Ancak bazı bilmediğimiz ufak sürprizler de var:

Kamerası F1.5/F2.4 aralığında 12 MP olarak listelenmiş. Bunun neden iki farklı sayı olduğunu merak ediyoruz doğrusu. Eh sonuçta bu bir sızıntı fotoğrafı. Bu fotoğraf bize Samsung‘un bir sonraki amiral gemisinde değişken diyafram açıklığına sahip olabileceğini söylüyor. Mekanik açıdan açıp kapatabilen gerçek bir kameraya benzeyen şekilde! Samsung yalnızca Çin’de sattığı üst seviye bir telefonda bu teknolojiyi zaten kullanmıştı. (telefonun fiyatı 3000 $)

Ayrıca bu sızıntıya göre Samsung‘un Sony ile yarışmak için kendi 960 FPS yavaş çekim modu bulunduğu görülüyor.

Özelliklerde aşağı doğru indiğimizde “AKG tarafından ayarlanmış Stereo Hoparlörler” görüyoruz. Hoparlörler AKG’nin yardımı ile oldukça başarılı olacak gibi görünüyor! Alt kısımda, şimdiye kadar duyduğumuz birkaç raporla da benzer “AKG tarafından geliştirilmiş kulaklıklar” da var.

Bütün bunlar bize süper heyecanlı geliyor! Galaxy S9, Samsung‘un bir başka kral telefonu ve güç isteyen kullanıcısının sevgilisi olabileceği ihtimallerini güçlendirdi.