Samsung Galaxy S9 Plus Benchmark Skorları Umut Verici

Bugün Samsung Galaxy S9 Plus modelinin nasıl bir kapasiteye sahip olduğunu gösteren bazı GeekBench puanlarına bakacağız. En azından Snapdragon varyasyonu ile en yeni Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi sayesinde ne hale gelmiş onu inceleyeceğiz. Benchmark sonuçlarındaki model numarası Galaxy S8 Plus ve Galaxy S7 modellerinin her ikisinde de “5” ile biten model numaralarına sahip olduğu gibi daha büyük S9 modeline karşılık gelen SM-G965U1’dir. “U” harfi ise bu durumda ABD için kilitsiz bir model olduğunu belirtiyor.

Çok çekirdekli skorunda Snapdragon 835‘teki puanlara göre % 31 artış elde edilmiş. Tek çekirdekli puanı ise Snapdragon 835’lerden yaklaşık % 27 kadar belirgin bir artış görünüyor. Bu rakamlar oldukça yüksek ancak iPhone X‘in A11 işlemcisini hala yenemiyorlar. Yine de puanlar yalnızca sayılardan ibaret ve daha önemli olan gerçek hayat performansı.

Karşılaştırmalara ilişkin felsefi düşüncelerimiz bir yana bırakalım. GeekBench sonucu S9 Plus modelinde 5GB RAM gösteriyor. İki modelin farklı miktarlarda RAM sahibi olacağını, daha küçük olanı 4GB, daha büyük olanın 6GB olacağını duymuştuk. Karşılaştırma testi uygulamalarının genellikle teknik özellikleri yanlış yorumladığını unutmayın. Dolayısıyla S9 Plus’da gerçekte 5 GB RAM olacağını düşünmeyelim.

Ayrıca dikkatlerden kaçmayacak diğer bir unsur ise bu testte görülen Galaxy S9 Plus Android 8.0 Oreo ile çalıştırılmış.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus‘ın duyurusunun ve lansmanının 2018 yılının ilk aylarında gerçekleştirileceğini umuyoruz.