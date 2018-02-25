Samsung Galaxy S9 Resmi Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Bugün akşam saatlerinde tanıtılacak Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modellerinin resmi tanıtım videosu sızdırıldı. Sabah saatlerinde ayrıca telefonun bir dizi canlı resmi çıkmış ancak belki daha resmi bir şey isteyenler varsa bu video telefonun resmi tanıtım videosu olarak karşınızda duruyor. Koreli şirket tarafından iki cihaz için yeni oluşturulmuş bir tanıtım videosuna ne dersin? Hadi önce izleyelim.

Video, kurumsal müşterilere S9 cihazları satmaya odaklanıyor ve “şu anda iş için mükemmel bir telefon” gibi şeyleri söylüyor. Bununla birlikte, şirketin resmi davetiyesinden gelen “The Camera. Reimagined” gibi daha belirli yinelemelere bölünebilen ve oluşacak S9’un “The Reimagined” baş sloganı ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy S9’un Ömrü 4 Yıl Mı Olacak?

Bir diğer ilginç açıklama ise Samsung‘un S9 ikilisi için “en fazla 4 yıl güvenlik güncellemesi” vaadinde bulunması oldu. Ancak bu sadece Enterprise Edition paketini edinenlere uygulanacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S9 telefonların “AR Hazırlık Derecesi” ile birlikte gönderildiği ve OTA genel yazılım güncellemelerini de desteklediği söyleniyor.

Bizleri en çok şaşırtan yalnızca 4 yıl güvenlik güncelleştirme sözü verilmesi oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir telefonun ömrünü tanıtımında 4 yıl olarak açıklamak ne kadar doğru?