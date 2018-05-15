Samsung Galaxy S9 / S9 + ARCore Desteği Geldi

Bu yılın mart ayında Google, ARCore SDK’nın Samsung Galaxy S9 / S9 Plus desteğinin “önümüzdeki haftalarda” ulaşacağını açıklamıştı. Süreç iki aya yaklaştı, ancak destek şu anda yayında!

Hem Galaxy S9 hem de S9 + artık resmi ARCore destekli cihaz listesinde bulunuyor. Ayrıca, kullanıcılar ARCore‘un kendi birimlerinde çalıştığını da bildiriyor.

Bu özelliği kullanmak için önce ARCore uygulamasını Play Store‘dan indirmeniz gerekir. Ardından, SDK’yı kullanan herhangi bir uygulamayı yükleyin (alttaki Reddit bağlantısında bazı örnekler bulacaksınız).

Bazı kullanıcılar bu şekilde çalıştıramazlar ise uygulamaları yeniden başlatmayı ve yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.

Hızlıca açıklama gerekirse Google’ın ARCore’u, Apple’ın ARKit’inin bir benzeridir. Çözüm, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan mevcut ve gelecek Android akıllı telefonlar için artırılmış gerçeklik deneyimlerinin sağlanmasını hedefliyor.

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