Samsung Galaxy S9 Satışları O Ülkede Bile Beklentilerin Altında Kaldı!

Samsung‘un en yeni Galaxy S9 serisi telefonları tüm dünyada satışa sunuldu ancak satış performansları telefonlarınki kadar iyi olmadı. Samsung, Güney Kore’de yani kendi ülkesinde bu durumun farklı olacağını umuyordu, ancak durum orada da pek iç açıcı değil.

Yatırımcı tarafından yayınlanan bir rapor teknoloji devinin Mart ayında tahmini 476,000 Galaxy S9 serisi cihaz sattığını gösteriyor. Ancak sayı Nisan ayında 231,000‘e düştü.

Samsung‘un ilk iki ayda 707.000 adet Galaxy S9 sattı. Bu da önceki yılın modeli Galaxy S8‘in 1 milyon adetlik satış biriminden çok düşük. Aynı şekilde ülkede iPhone X satışları da pek rağbet görmedi. Şubat 2018′de sadece 70.000 adet iPhone X satıldı. Endüstri gözlemcileri tarafından dünyadaki en popüler iki amiral gemisinin durgun satışlarının nedeni yüksek fiyatlandırma ve küçük ek özellikler olduğu söyleniyor. Kore’de, iPhone X ve Galaxy S9 sırasıyla 1.55 milyon won (1.452 $) ve 1.15 milyon won (1069 $) olarak fiyatlandırıldı ve bunların yüksek olduğunu siz de kabul edersiniz.

Fiyatlarının yarısı için Mi Mix 2S ve hatta yakında piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 6‘yı alabilirsiniz. Mi Mix 2S, bu iki dev amiral gemisinin aynı yapım kalitesi ve donanımı ile birlikte geliyor ve OnePlus 6 da benzer bir kalite sunabiliyor.