Samsung‘un yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazları FCC‘de göründü. Listelerde, cihazlar SM-G960F (S9) ve SM-G965F (S9+) model numaraları ile göründü ve 27 Aralık’ta sertifikalandırıldı. “F”, telefonların satışa çıktığı taşıyıcılara ve bölgelere bağlı olarak değişen modeli belirtiyor. Desteklenen şebeke bantları ve frekanslarının yanı sıra, FCC listesinde önümüzdeki amiral gemisi cihazları hakkında başka hiçbir bilgi yer almamakta.

Geçmişteki sertifikalar için cihazlar FCC’ye ne zaman geldiğinden bahsetmek gerekir. Droid-Life tarafından belirtildiği üzere, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 sırasıyla Mart 2017 ve Temmuz 2017’de FCC’de ortaya çıktı. Şaşırtıcı bir şekilde, her iki cihaz da belgelendirme kuruluşundan geçtikten yaklaşık bir ay sonra satışa çıktı. Benzer bir senaryoya Galaxy S7 modelinde de tanık olduk. Model Şubat 2016’da FCC’de görüldü ve Mart ayında satışa çıktı.

Öyleyse Koreli şirketin Galaxy S9 ve S9+ ile aynı zaman çizgisini takip etmesini ve önümüzdeki ay CES 2018’de telefonunu başlatmasını bekleyebilir miyiz? Geçmişte Samsung, Galaxy S amiral gemilerini tanıtmak için Mobil Dünya Kongresi’ni kullandı.

Daha önce çıkan söylentiler, cihazın uluslararası varyant için bir Exynos 9810 ve ABD, Android 8.0 Oreo için Snapdragon 845 ve arka tarafında yeniden konumlandırılmış bir parmak izi alıcısı ile birlikte gönderileceğini söylüyor. Diğer söylentiler arasında 12MP çift kamera kurulumu, 8MP ön kamerası, iris tarayıcı, 4GB veya 6GB RAM ve 3,100 mAh pil yer alıyor.