2018’e damga vurması beklenen akıllı telefon modellerinin başında gelen Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleriyle ilgili her gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinde bulunacak özellikleri aktaran kaynaklar şimdi de Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin çıkış tarihini açıkladı.

Güçlü özelliklerle dikkat çekmesi beklenen Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’un CES 2018’de tanıtılacağı iddia edilmiş ancak bu iddia Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modeline parça tedarik eden firmalar tarafından yalanlanmıştı.

Galaxy S9 Ve Galaxy S9 Plus MWC 2018’da Samsung İş Ortaklarına Tanıtılacak!

Yeni amiral gemilerini Şubat 2018’de Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2018’de iş birliği ortaklarına gizli bir şekilde tanıtması beklenen Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini tüketicilerine ne zaman tanıtacağı ise bilinmiyordu.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre Samsung yeni amiral gemi modelleri Galaxy S9 ve Galacy S9 Plus modellerini Şubat 2018’de düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nin ardından 2018 Mart’ın başlarında tanıtacak.

Raporda yazılan bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri gücünü Qualcomm ile birlikte geliştirilen Snapdragon 845 işlemcisinden alacak. iPhone X’e benzer bir tasarıma sahip olması beklenen Galaxy S9 modelleri Face ID teknolojisi benzeri bir yüz tanıma teknolojisiyle gelmeyecek. Ekranın altında parmak izi okuyucusunun olup olmayacağı bilinmeyen Galaxy S9 serisinin Galaxy S9 modeli 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecekken Galaxy S9 Plus modelinin de 6.2 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Modelinde Kullanılan Kulaklık Girişi Galaxy S9 Modellerinde de Bulunacak!

Gelen raporlarda ayrıca yeni amiral gemilerinin sadece ekran boyutlarıyla ayrılmayacağını Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerin kamera yönünden de birbirinden ayrı olacak. Samsung’un Galaxy S9 modelinde tek kamera kullanması beklenirken Galaxy S9 Plus modelinde tıpkı Note 8 modelinde olduğu gibi çift kamera ile birlikte gelmesi bekleniyor. Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

