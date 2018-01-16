Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Çıkış Tarihi: Yeni Dedikodular

Hepimizin bildiği gibi Samsung Galaxy S9 ikilisinin çıkış tarihi yaklaşıyor. Samsung başkanı olan DJ Koh bile yeni telefonların 26 Şubat‘ta başlayacak olan MWC 2018‘de tanıtılacağını doğruladı. Ancak bu tarih duyuruların ve gerçek ürün lansmanlarının iki farklı şey olduğunu bize gösterdi. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın mağaza raflarına gelmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?

Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass‘ın bir cevabı olabilir. C-Suite yöneticisi tarafından sızdırılmış olduğu iddia edilen bazı bilgileri kısa bir süre önce tweetledi. İşte o twit:

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows: Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16 — Evan Blass (@evleaks) January 16, 2018

Yani 26 Şubat‘ta gösterilecek olan Samsung Galaxy S9 telefonları satışa hemen birkaç gün sonra sunulacak. Üreticilerin çoğu böyle yapar. Konferans katılımcıları önümüzdeki birkaç gününü Samsung standının etrafında pusuda gezerek harcayaklar gibi duruyor.

Ön siparişler 1 Mart’ta başlayacak. Aynı gün aslında MWC 2018‘in de son gününe işaret ediyor. Ardından ön siparişte alınan ürünler 16 Mart’ta ön siparişin başladığı tarihten iki hafta sonra kargolanmaya başlayacak. Yine Samsung‘un önceki satışlarına kıyasla neredeyse aynı politikayı görüyoruz. 16 Mart bir Cuma gününe denk geliyor. Daha sonra ise meraklılar yerel elektronik mağazalarını ziyaret edip haftasonu yeni telefonları satın alabilecekler.