Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Çıkış Tarihi: Yeni Dedikodular

Hepimizin bildiği gibi Samsung Galaxy S9 ikilisinin çıkış tarihi yaklaşıyor. Samsung başkanı olan DJ Koh bile yeni telefonların 26 Şubat‘ta başlayacak olan MWC 2018‘de tanıtılacağını doğruladı. Ancak bu tarih duyuruların ve gerçek ürün lansmanlarının iki farklı şey olduğunu bize gösterdi. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ın mağaza raflarına gelmesi için ne kadar süre geçmesi gerekiyor?

Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass‘ın bir cevabı olabilir. C-Suite yöneticisi tarafından sızdırılmış olduğu iddia edilen bazı bilgileri kısa bir süre önce tweetledi. İşte o twit:

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:

Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16

— Evan Blass (@evleaks) January 16, 2018