Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, üst düzey akıllı telefonlarını geçtiğimiz ay tanıttı ve piyasaya sürmeye başlamıştı. Şirketin bundan sonra çıkaracağı modelleri ise orta segment A serisi olacak. Bunların dışında Samsung, cihaz sunmanın yanı sıra bu ve önceki modellerine güncellemeler yollamaya devam ediyor.

En son Galaxy A51 modeline Şubat 2021 ve Android 11 güncellemesi göndermişti. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bilgilere göre firma, Galaxy S9 ve S9 Plus modellerine de Şubat 2021 güvenlik yamasını göndermeye başladı.

G960FXXSEFUA1 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, küresel olarak yayılmaya başlıyor. Bu nedenle cihazınızın Ayarlar> Yazılım Güncellemesi bölümünü kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca Galaxy S9 ve S9 Plus 2021 yılı içerisinde tam bir yıl boyunca aylık güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

Daha sonra Samsung, bu yamayı üç ay da bir göndermeyi planlıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, bu yama ile birlikte cihaza yeni bir özellik gelmiyor ancak çeşitli iyileştirmeler alması söz konusu olabilir. Bu nedenle One UI 2.5, Galaxy S9 serisi için son gönderilmiş güncelleme olarak kalacak.