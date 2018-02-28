Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus‘ın kameralarından gelen mükemmelliğin sürekli konuşulduğunu biliyorsunuz. Samsung’un yeni 12MP kamerası ile f/1.5 veya f/2.4’lük değişken bir diyafram sunma uygulaması sayesinde; fotoğraflar artık mobil ortamda potansiyel olarak yeniden tanımlanabilir.

Mobil cihazlardaki düşük ışıklı fotoğrafçılığın şüphesiz bundan daha iyi olacağını kimse düşünmezdi. Fotoğrafların bu kadar gösterişli olmasına rağmen, bir sürü sevgi ve dikkat çeken kamerayla ilgili diğer yönler de var; bu da mükemmel video çekebilme yeteneğidir!

Telefonun bu alandaki yeteneklerine baktık. Video çekiminde özel bir şey ortaya çıkarmaya çalışırken telefon ile uzun bir zaman geçirdik.

Samsung’un amiral gemisi cihazlarının hala çekimlerinin performansı ve sunumları konusunda her zaman güçlü rakipleri olduğu biliniyor. Video çekimi söz konusuysa zengin ayarlar, kapsamlı çekim modları ve LG “Cine” efektleri ile tanınan V30 oldukça öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S9 serisindeki yeni kameraya dikkat ettiğimizde fotoğrafın hala ön planda olduğu açıkça belli oluyor. Samsung’un kendi basın etkinliği de bu gerçeğin bir kanıtı niteliğinde diyebiliriz. İki telefonun sunduğu yeni süper yavaş çekim haricinde video hakkında anlamlı bir bilgi yoktu.

Özellikle de foodie, panorama, seçici odaklama, renk filtreleri ve selfie efektler gibi etiket modlarına sahip olan telefonun fotoğraf çekmek üzerine odaklanmış bir telefon olarak tasarlandığını inkar edemeyiz.

S9 Plus için çift kamera uygulaması o güzel görünümlü portre resimleri üretebileceği anlamına geliyor – konu odağı üzerindeyken, arka plan geleneksel olan bu profesyonel görünüme benzer bir görünüm vermek için DSLR’ler ve aynasız kameralar gibi fotoğraflar elde edilebiliyor. Evet, Samsung telefonları “yeniden tasarlanmış kamera” sloganı ile tanıtılmıştı. Ancak bu esas olarak fotoğraf çekme becerileri için söylenmiş diyebiliriz. Değişken diyafram ile geniş diyafram açıklığı seçeneği ile ortam ışık koşullar loş olduğunda bile iyi sonuçlar verir.

60 FPS’de 4K

Telefonlarla tanıştıktan sonra video kayıt özelliklerini eski modellere göre kontrol ederek bir araya getirebileceğimiz anlamlı bir yeni eklemeyle UHD 3840 x 2160’da 60 FPS hızında çekim yapılabildiğini öğrendik. Aslında UHD çözünürlüğünde kayıt yeni bir şey değil. Ancak az sayıda telefon bunu 60 FPS değerinde yapabiliyor.

Ayrıca çekim sonrası videoları düzenleyen içerik yaratıcıları için çok yönlülük sunuyor. Video düzenleme yazılımını kullanarak çekimleri yavaşlatabilir, birlikte çalışmanız gereken ek çözünürlük sayesinde hızlı zoom/kesim de gerçekleştirebilirsiniz. Daha da iyisi ise diğer video editörleri de bu görüntüleri çekip dijital yakınlaştırma ekleyebilecekler.

Manuel Kontroller ve Diyafram Seçimi

Pro modunu kullanarak kayıt düğmesine bastığınızda video çekme anında bazı ayarları yapabilecek durumda olabilirsiniz. Özellikle ISO, obtüratör hızı, beyaz dengesi ve odak gibi parametreleri değiştirebilirsiniz. Bu nedenle kullanıcıya video çekimi sırasında bile verilen birçok kontrol seviyesinin olması güzel.

Değişken diyafram özelliğinin mükemmel olması Samsung’un amiral gemisinin öne çıktığı konu diyebiliriz. Kayıt düğmesine basmadan önce ayarlamanız gerekir. Bu düğmeye basıldıktan sonra diyafram modunda sabit kalır. (Pro modunda yaparsanız çekim sırasında diyafram değişebilir.) Ancak yine de diğer parametreleri çekim sırasında ayarlayabilme olanağına sahipsiniz. Elbette bu, sahnedeki yeterli ışıklandırma sınırlı olduğunda kullanışlı olacaktır.

Beklentiler

Samsung’un amiral gemilerinin kameralar söz konusu olduğunda her zaman çekişmekte olduğunu savunan bir yazı yazmadık. Bu modelin kameraları yalnızca özelliklere ve performansa göre dengesiz görüntülerde doğru dengeyi sunuyorlar. Ancak video çekimi söz konusu olduğunda, yaptıkları çekimin daha fazla kontrolünü isteyen insanları ikna etmek bu modeller için pek olası değil.

Çoğu ortalama kullanıcı için, performans ve özellik seti yeterli olabilir. Ancak LG V30 ve onun daha yeni modeli bize daha iyi çekim ayarları sundu.

Belki de yeni özelliklere sahip yazılım güncellemeleri bu gerçeği değiştirebilir. Bu noktada yalnızca zaman bize kesin olarak hangi telefonun daha iyi video çektiğini söyleyebilir.