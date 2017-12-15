Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Videosu Sızdırıldı

Bugün ani bir şekilde Samsung Galaxy S9 modelinin CAD tabanlı çizimleri ve çizim sonucu ortaya çıkan cihazın videosu sızdırıldı. Bir render videosu ile birlikte yayınlanan modelin 360 derece dış görünümünü videodan görebilirsiniz. Böylelikle artık kesin olarak neye benzeyeceği konusunda bilgi edinebiliriz.

Samsung Galaxy S9 Ön Görüntüsü

Samsung Galaxy S9 Arka Görüntüleri

Şüphesiz Samsung Galaxy S8 ile benzer bir genel tasarıma sahipken bazı önemli değişiklikler olduğunu sizler de farketmişsinizdir.

Bunların arasında kameranın ve parmak izi tarayıcının bulunduğu dikey şerit ilk gözümüze çarpan şey oldu. Dikkat çeken bir diğer nokta ise Samsung S9 modelinin yalnızca bir arka kameraya sahip olduğu gerçeğidir.

Kavisli ekran ve üst-alt çerçeveler Samsung Galaxy S8 modelinde olduğu gibi aynı boyutta gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S9 PLUS Ön Görüntüleri

Samsung Galaxy S9 PLUS Arka Görüntüleri

Galaxy S9 Plus modeli çift arka kamera farklılığı dışında açıkçası kardeşiyle neredeyse aynı görünüyor.

Samsung Galaxy S9 boyutları ise; 147.6 x 68.7 x 8.4mm olduğu söyleniyor. Bu, 1.3 mm daha kısa, 0.6 mm daha geniş ve önceki modelinden 0.4 mm daha kalın olacağını bizlere söylüyor.

Samsung Galaxy S9 Plus boyutları 157.7 x 73.8 x 8.5mm dolayısıyla 1.8 mm daha kısa, 0.4 mm daha geniş ve Samsung Galaxy S8 modelinden 0.4 mm daha kalın olacak.

Bu sızıntı ile telefonun fiziksel tüm özelliklerini de görmüş olduk. Video ile sizleri başbaşa bırakalım. Sızan çizimlerin çıktılarından yapılmış video sayesinde sizin de fikirleriniz daha iyi oluşsun. Dış görüntüsü hakkındaki yorumlarınızı videoyu izledikten sonra yorum kısmına bekliyoruz. İyi seyirler.