Samsung Galaxy S9 Yeni Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S9’a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Bu teknik çizimler cihazın tasarımı ve kalınlığı gibi bazı özelliklerini anlamamızı sağlıyor.

2017 yılının sonuna yaklaştığımız bu soğuk günlerde, bir sonraki önemli amiral gemisinin ilanın tarihine gittikçe yaklaşıyoruz. 2018 yılının ilk çeyreği Samsung Galaxy S9, S9 Plus ve LG G7 ‘nin ortaya çıkması telefon dünyasını heyecanlandıracak. Bizler de tabi söylentileri duyuyoruz ve hemen sizinle paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Samsung Galaxy S9‘un öncekinden daha ince gövdeli olacağını bizlere eski sızan çizimler göstermişti. Kamera altında parmak izi tarayıcısının olması oldukça dikkat çekmişti. Fakat kamerayla ilgili büyük bir teknik çizim bugün sızdırıldı.

Samsung Galaxy S9 modelinin sadece 1 kameraya bunun aksine ise Samsung Galaxy S9 Plus modelinin çift kameraya sahip olacağı iddia edildi.

Bu son sızıntı bize aslında yeni bilgiler sağlamıyor, ancak şimdiye kadar duyduğumuz her şeyi tekrar teyit etmiş oluyor. Her halükarda 2018’in tanıtılan ilk amiral gemisi Samsung‘dan gelecek ve oldukça yankı uyandıracak gibi görünüyor. Yeni gelişmeleri anında sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.