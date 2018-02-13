Samsung Galaxy S9‘un 25 Şubat‘ta resmi olarak duyurulmasına iki hafta kala iddialı amiral gemisi Geekbench’e etkileyici sonuçlar verdi. Bir Exynos 9810 işlemcisi olan SM-G960F model numaralı telefon tek çekirdekli 3648 ve çok çekirdekli 8895 sonuçlarına ulaştı.

Samsung Galaxy S9‘un diğer ortaya çıkardığı özellikleri arasında Android Oreo ve en az 4 GB RAM de yer alıyor. Yeni Exynos SoC’nin CPU’su sekiz çekirdeğe sahip olacak ve taban frekansı 1.79 GHz olarak sunulacak. Ancak bu işlemci muhtemelen küçük kümenin saat hızına sahip olarak çalışacak.

Önceki Samsung amiral gemisi olan Galaxy Note 8 sırasıyla Snapdragon 835 ve Exynos 8895 çipleriyle çok çekirdekli testte Eylül ayında yapılan testler sırasında Geekbench’te 6590 ve 6784’e ulaşmıştı. Maalesef bu rakamlar günümüzde Exynos 9810 ile Galaxy S9‘un sonucuyla doğrudan karşılaştırılabilir nitelikte değil, çünkü Galaxy Note 8 birçok kez güncellendi. Samsung Galaxy S9 serisinin çıkışına bu kadar kısa bir süre kala bu test sonuçlarının ortaya çıkması açıkçası akıllı telefon çevrelerini şaşırtmadı. Her yeni modelde aynı sızıntı süreçlerini işleyen Samsung bize kalırsa bu sızıntıları tamamen kendi kontrolünde yapıyor.