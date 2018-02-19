Samsung Galaxy S9'un Fiyatı Hakkında Şok İddia!

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu olacak Samsung Galaxy S9‘un fiyatı hakkında bugün şok iddialar ortaya atıldı. Fiyatı hakkında bugüne kadar hiçbir söylenti olmayan telefonun fiyatıyla ilgili ilk kez konuşulmuş oldu. Fiyatlandırma söylentilerinde, Galaxy S9 adsız bir kaynağa göre 740 £ yani 1000 $’a mal olacağı öngörülüyor.

Bu arada Norveç’te S9 için öne sürülen fiyatlandırma ise 8,790 NOK oldu. Galaxy S9 Plus için 9,790 NOK olacağı iddialar arasında yerini aldı. Ülkeye gelecek renk seçeneklerinin ise Gece Siyahı, Mavi ve Lila Mor olacağı söylendi. Tabii ki Norveç’ten yükselen tüm bu bilgiler yalnızca söylenti seviyesinde bilgilerdi.

Galaxy S9‘un Norveç fiyatı bağlantılı olarak 1130 $ yada 910 €’a eşdeğerdir. Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri 870 £ fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü.

Erken gelen Samsung Galaxy S9 fiyat bilgisi çarpıcı bir fiyat artışına da işaret ediyor. 1000 $ rakamının doğru olduğunu varsayarsak (Galaxy S9 Plus‘ın daha fazla olduğunu da düşünürsek) Galaxy S9 ikilisi oldukça pahalı olacak gibi görünüyor. Bakamı doğruysa eski model olan S8 serisine göre artış neredeyse 125$ kadar olmuş olacak.