Galaxy S9‘un illüstrasyon ve 3D çizimleriden bıktınız mı? Samsung‘un o müthiş güvenli kapıları kırıldı ve artık bugün cihazın gerçek fotoğraflarını resmen gördük.

Telefonun önyüklemesi yani açılışı esnasında çekilmiş olan telefon önü fotoğraflarda görünüyor. Ayrıca diğer fotoğrafta ise yeniden tasarlanmış ve konumlandırılmış hali ile kamera ile parmak izi okuyucu grubu gösteriliyor. Bildiğiniz üzere Samsung S8 modelindeki berbat konumlandırılmış parmak izi sensörü nedeniyle çok yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu yeni amiral gemilerinin gerçek fotoğraflarını gördük ve artık kesin olarak bu kötü seçimi yapmayacaklarını da anlamış olduk.

Ayrıca yine herhangi bir şüphe yoktu ancak yan taraftaki Bixby düğmesini de artık resmen görmüş olduk. En azından orada bulunacağını bu fotoğraflarla kesinleştirmiş olduk diyebiliriz.

Fotoğrafta gördüğümüz telefon siyah renkte karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar gelen sızıntılarda 4 farklı renk seçeneği olacağı söyleniyordu. Bakalım sızıntılar ne kadar doğru çıkacak.

Samsung S9 Plus‘ın gerçek fotoğrafları malesef sızdırılmadı. Ancak aralarındaki tek farkın yalnızca biraz daha büyük boyutlar olacağını düşünüyoruz. Kamera yerleşimi ve diğer etkenlerin aynı kalması oldukça yüksek ihtimal.