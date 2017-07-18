Samsung Galaxy S9’un S8 ekran boyutlarını koruyacağı bildirildi

“İsimsiz endüstri kaynakları” ndan alınan bilgilere göre Samsung Galaxy S9 ve S9 +, S8 serileri ile aynı ekran boyutlarını kullanacak. Samsung Electronics, S9 için 5.77″, S9 Plus için 6.22″ ekran boyutlarını kullanacağını iddia etti.

Bu, ekranların kendilerinin güncellemeyeceği anlamına gelmiyor. Hiçbir şey olmazsa bile Samsung, parmak izi okuyucuyu ekranın altına koymak için bir adım daha atacak. Qualcomm ve vivo zaten bir çalışma prototibi gösterdi, bu yüzden belki önümüzdeki yıl işler daha iyi sonuçlanacaktır (ancak söylentiler Apple’ın da bu konudaki mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor).

Her neyse, Galaxy S9, eğri kenarları ve neredeyse hiç çerçevesi olmayan aynı Infinity Display tasarımına sahip olacak.

Çok benzer bir ekranın (parmak izi okuyucudan yoksun) yakında tanıtılacak Galaxy Note8‘de (6,32″ panel) yer alması bekleniyor.