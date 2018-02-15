Samsung Galaxy S9'un Üç Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Samsung Mobile Korea bugün Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus için üç teaser videosunu resmen yayınladı. Bunlar kısa (her biri 15 saniye) videolar olarak karşımıza çıktılar. Ancak yaklaşmakta olan S9 amiral gemilerinin temel özellikleri hakkında ince ipuçları içerdiklerini de belirtmekte fayda var.

İlk video telefonların hızlarıyla ilgili. Ancak videonun sonuna dikkat edin. İkinci teaser video ise “9” rakamı görünüyor. Slow-mo efekti kullanılan bir video olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıkça bir yavaş çekim kamerasına yapılan bir referans olmuş.

İkinci video karanlık bir ortamda çekilmiş. Bu da “9” rakamı görününceye kadar resmin belirgin bir şekilde parlamasını sağlıyor. Samsung, birkaç nesildir düşük ışık performansını sürdürüyor ancak S9 ikilisinin değişken bir diyafram açıklığına sahip bir f/1.5 objektif ile gelmesi bekleniyor.

Üçüncü teaser video ise bizlere yeni amiral gemisi serisinin iddialı bir özelliği hakkında bilgi veriyor. Bu video 3D emoji demoları Samsung tarafından gösteriliyor. Biz bu videodan belirgin bir şekilde “animoji” rakibi hissiyatı aldık. Sanırım Apple‘a rakip geliyor.