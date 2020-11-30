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Samsung Galaxy Smart Tag İle Tanışın!

Samsung'un Ocak ayı lansmanında yeni bir cihaz daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung Galaxy Smart Tag ile tanışın...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Smart Tag

Samsung‘un Galaxy S21 serisini Ocak ayı ortasında piyasaya sürmesi bekleniyor. Serideki üç akıllı telefon, son birkaç gün içinde sertifikalar, kıyaslamalar ve benzeri şekillerde daha fazla sızıntıya maruz kalıyor. Bu telefonlara Galaxy Buds Pro‘nun da eşlik edeceği söyleniyor. Şimdi, yeni tespit edilen bir sertifikaya göre, aynı etkinlikte bir ürün daha tanıtılabilir.

Bugün erken saatlerde, popüler bir kaynağın belirttiğine göre Samsung’un yeni ürünü Galaxy Smart Tag olarak adlandırılıyor. İsmine bakarsak, bu ürünün bir tür izleyici olduğunu varsayabiliriz. Ürünün piyasaya sürülmesi de yakın olabilir çünkü cihaz Endonezya’da sertifika almış.

Şirket, Eylül 2018’de yani iki yıl önce LTE’ye dayalı SmartThings Tracker adlı benzer bir ürün piyasaya sürmüştü. Bu cihazın da benzer özellikler sunması bekleniyor. Galaxy Note20 serisinin lansman etkinliğinden birkaç ay önce, teknoloji devi ayrıca SmartThings Find adlı bir uygulamayı açıkladı. Bluetooth ve UWB kullanan Samsung ürünleri bu uygulamadan faydalanabilecekti. Benzer bir uygulama da lansmanda yerini alabilir.

Samsung Galaxy Smart Tag

Bununla birlikte, Galaxy Smart Tag sertifikasyonunun zamanlamasına göre, cihazın Galaxy Buds Pro gibi Galaxy S21 serisi etkinliğinde duyurulacağını tahmin edebiliriz. Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının iPhone gibi UWB ile gelmesi bekleniyor, yaklaşan cihaz da UWB için destek taşıyabilir.

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KaynakTechnorazique
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