Samsung Galaxy Smart Tag ve Smart Tag Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung‘un büyük Unpacked etkinliği dün gerçekleşti ve tüm ilgi odağı üç yeni telefonu içeren Galaxy S21 serisine kitlenmişti. Samsung’un en yeni Bluetooth izleme cihazı olan Galaxy Smart Tag serisi de bu etkinlikte tanıtıldı.

Bluetooth 5.0 Low Energy (LE) kullanan Smart Tag ve Ultrawide Band’ı (UWB) kullanan Smart Tag Plus olmak üzere iki çeşidi içeriyor ve bu yılın sonlarında piyasaya sürülecekler.

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Her iki izleyici de, uygun gördüğünüz her şeye eklediğinizde eksik öğeleri bulmanıza yardımcı oluyor. Bunları anahtarlarınıza, cüzdanınıza, sırt çantanıza ve hatta evcil hayvanınızın tasmasına takabilirsiniz.

Samsung’un SmartThings uygulamasıyla eşleşen cihazları her yerde rahatça takip edebilirsiniz. Üstelik kaybolan bir eşyanız varsa cihazın çalmasına olanak sağlayarak rahatça bulabilirsiniz. İzleyicilerin 120 metrelik bir menzil alanı bulunuyor.

Ayrıca tek dokunuşlu bir IoT kontrolü görevi görüyorlar, yani TV’ler, robot süpürgeler ve diğer cihazlar gibi bağlı Samsung cihazlarını açıp kapatabiliyorlar. Cihazların her ikisi de IP53 suya ve toza dayanıklı olarak derecelendiriliyor.

Editör’ün Seçimi – Samsung Galaxy S21 Ultra Ön Incelemesi

Akıllı Etiketler yalnızca Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlarla uyumlu olacak, bu da kullanım durumlarını biraz sınırlıyor. Normal Galaxy Smart Tag 29,99 dolar, Tag Plus ise 39,99 dolar fiyatla satılacak. Her iki cihaz da ikişerli paketler halinde sunulacak ve bu da ürün başına fiyatı düşürecek Satışların 29 Ocak’ta yapılması planlanıyor.