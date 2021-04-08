Samsung Galaxy SmartTag Plus Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Şubat ayında Samsung, Galaxy S21 serisinin yanı sıra Galaxy SmartTag takip cihazlarını da duyurdu. Daha uygun fiyatlı yalnızca Bluetooth özellikli Galaxy SmartTag‘i daha önce inceledik ve şimdi Samsung sonunda Ultrawide Band (UWB) desteği getiren GalaxyTag Plus (+) ‘ı piyasaya sürüyor.

SmartTag +, normal Galaxy Tag ile aynı temel tasarıma sahiptir ancak yalnızca iki renk seçeneğiyle sunulur – siyah ve gri. Eklenen UWB yongası, kullanıcıların eşyalarını Bluetooth’a kıyasla daha doğru bir şekilde takip etmelerini sağlar. SmartTag +, sizi gerçek zamanlı olarak bulunduğu konuma yönlendiren AR izleme için hem UWB hem de Bluetooth’tan yararlanabilir. Menzil hala 120 metredir ve yine de IP53 su ve toza dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

Samsung Galaxy SmartTag + Renk Seçenekleri

UWB teknolojisine sahip bir Samsung Galaxy telefona ihtiyacınız olacağından, şu anda size dört seçenek sunuyoruz. Bu modeller Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra telefonlardan oluşyuor.

Galaxy SmartTag ve SmartTag + temel özellikleri

İzleyiciyi eşleştirmek ve kontrol etmek için Samsung’un SmartThings uygulamasını da kullanmanız gerekir. Daha fazla güç tüketen UWB teknolojisi nedeniyle GalaxyTag +, standart GalaxyTag’deki 300 güne kıyasla 5 ay gibi daha kısa bir pil ömrüne sahiptir. Neyse ki Tag +, kolay değiştirebilmeniz için standart bir CR2032 pil kullanıyor.

Samsung GalaxyTag + 40 $ ‘a perakende fiyatıyla 16 Nisan‘dan itibaren satışa sunulacak. Türkiye’de henüz satışa sunulmayacak. Geldiğinde gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.