Samsung Galaxy Stellar 2 Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung, 2012’de çıkardığı ve az bilinen Galaxy Stellar için bir halef üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Resmi görünümlü bir sızıntı fotoğrafları, Galaxy Stellar 2 isimli cihazın tasarım görüntülerini içeriyor.

Samsung Galaxy Stellar 2, 4.5″ 720p AMOLED ekran, 2.5GB RAM ve Android 7.0 Nougat ile Snapdragon 626 yonga setini kullanan kompakt bir orta segment akıllı telefon olarak yerini alacak.

Donanım yapısında 32GB yerleşik depolama alanı ve ayrıca 5MP arka kamera ile 1.2MP ön kamera kullanacak. Akıllı telefonun en belirgin özelliği 3,500mAh pili. Quick Charge 2.0 desteği ile bir microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj edilecek.

Söylentilere göre Samsung Galaxy Stellar 2 fiyatı yaklaşık 102 dolar olacak.