Geçen ay resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy Tab A (2017), şimdi Hindistan’da piyasaya çıktı. Tablet 17990 INR tutarında bir fiyat etiketi taşıyor bu rakam yaklaşık 275 USD seviyesinde.

Cihaz Hindistan’daki hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanallardan satın alınabilinir. Renk seçenekleri arasında siyah ve altın bulunuyor.

Galaxy Tab A (2017), dört çekirdekli bir 1.4GHz işlemci ile güçlendirildi ve 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inçlik bir ekrana sahip. Tablet ayrıca 2GB RAM ve 16GB dahili hafızaya kullanıyor.

Kamera departmanı 8MP’lik bir arka ünite ve 5MP’lik bir ön kamera kullandığını söylüyor. Cihaz, Android 7.1 Nougat‘ı kullanıyor. Ve son olarak 5,000mAh‘lik bir pilden güç sağlıyor.