Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay Galaxy Tab A 10.1 (2019) tabletini tanıtmasından sonra Samsung, sessizce Galaxy Tab A 8.0 (2019) sürümünü (SM-P205) tanıttı. 8 inçlik bir FullHD ekrana sahip.
3GB RAM ile eşleştirilen 14nm işlemli Exynos 7904 yonga seti ile destekleniyor. Ayrıca Android 9.0 (Pie) işletim sistemine sahip olan tablet, 8 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor.
Aynı zamanda S Pen’i de destekliyor ve S-Pen için bir yuvası da mevcut. WiFi ve 4G olarak iki farklı modelde geliyor, USB Type-C destekli olan Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) 4200mAh bataryaya sahip.
Galaxy Tab A 8.0 (2019) Özellikleri
- Ekran: 8.0 inç (1920 × 1200 piksel) WUXGA TFT ekran
- İşlemci: Mali-G71 GPU ve Sekiz Çekirdekli Exynos 7904 14nm işlemci
- Bellek: 3GB RAM, 32GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pasta)
- Arka Kamera: 8MP arka kamera
- Selfie Kamerası: 5 MP ön kamera
- Boyutlar: 201.5 x 122.4 x 8.9mm; Ağırlık: 325g
- Bağlantı: 4G LTE (İsteğe bağlı), WiFi 802.11 ac (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C
- Batarya: 4200mAh batarya
Galaxy Tab A 8.0 (2019) Fiyatı ve Renk Seçenekleri
Tablet Gri ve Siyah renklerde geliyor. Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi söz konusu değil. Ancak yakın zamanda Avrupa pazarındaki mağazalarda yerini alacak.