Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay Galaxy Tab A 10.1 (2019) tabletini tanıtmasından sonra Samsung, sessizce Galaxy Tab A 8.0 (2019) sürümünü (SM-P205) tanıttı. 8 inçlik bir FullHD ekrana sahip.

3GB RAM ile eşleştirilen 14nm işlemli Exynos 7904 yonga seti ile destekleniyor. Ayrıca Android 9.0 (Pie) işletim sistemine sahip olan tablet, 8 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda S Pen’i de destekliyor ve S-Pen için bir yuvası da mevcut. WiFi ve 4G olarak iki farklı modelde geliyor, USB Type-C destekli olan Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) 4200mAh bataryaya sahip.

Galaxy Tab A 8.0 (2019) Özellikleri

Ekran: 8.0 inç (1920 × 1200 piksel) WUXGA TFT ekran

8.0 inç (1920 × 1200 piksel) WUXGA TFT ekran İşlemci: Mali-G71 GPU ve Sekiz Çekirdekli Exynos 7904 14nm işlemci

Mali-G71 GPU ve Sekiz Çekirdekli Exynos 7904 14nm işlemci Bellek: 3GB RAM, 32GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza

3GB RAM, 32GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pasta)

Android 9.0 (Pasta) Arka Kamera: 8MP arka kamera

8MP arka kamera Selfie Kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Boyutlar : 201.5 x 122.4 x 8.9mm; Ağırlık : 325g

: 201.5 x 122.4 x 8.9mm; : 325g Bağlantı: 4G LTE (İsteğe bağlı), WiFi 802.11 ac (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

4G LTE (İsteğe bağlı), WiFi 802.11 ac (2.4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5 LE, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C Batarya: 4200mAh batarya

Galaxy Tab A 8.0 (2019) Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Tablet Gri ve Siyah renklerde geliyor. Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi söz konusu değil. Ancak yakın zamanda Avrupa pazarındaki mağazalarda yerini alacak.