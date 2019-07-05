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Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Yenilendi – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) için merak edilen tüm bilgiler açıklandı. Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) nasıl özelliklerle yenilendi?

By İbrahim Kızılırmak

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Tablet konusunda yükselen markalardan biri olan Samsung, Apple’ın öne çıktığı sektörde fark yaratmak için yeni modeller sunmaya devam ediyor. Son olarak marka Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) modelini yenilediğini açıkladı.

Giriş seviyesi ile uygun fiyatlı orta segment modelleri arasında yer alan yeni tablet modelinin özellikleri de epey bir konuşuldu. Kendi sınıfına göre iyi bir model olabileceğini söyleyebileceğimiz Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) tabletleri için detaylara geçelim.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Tasarımı Yenilendi Mi?

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) modelinin tasarımında da yenileme söz konusu. Tabletin arka kısımda tek arka kamera kullandığı görülüyor. Üst köşeye konumlandırılmış olan tek arka kamera kullanan tablet modelinin kamerasının kare şeklinde olduğu görülüyor.

Üst kısımda yer alan kare kameranın hemen altında yer alan çizgi ise kasa ile kamera alanını ayırıyor. Arka kısımda yer alan tek detay ise Samsung yazısı.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

Bunun dışında ön kısımda ise kameranın yer aldığı bir alan görüyoruz. Açıkçası kullanılan çerçeveler çok geniş.

Tasarım için çerçevelerin kötü bir detay olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki son dönem tablet modellerinde genelde çerçevelin ince olması dikkat çekiyor. Kullanıcılar da daha çok ince çerçeveli modelleri tercih ediyor. Bu seride ise durum biraz daha farklı.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Teknik Özellikleri Nasıl?

Gelelim yenilenmiş olan modelin teknik özelliklerinin neler olduğuna. Dediğimiz gibi üst segment bir tablet modelinden söz etmek mümkün değil. Bu model oldukça düşük fiyatlı bir tablet modeli olacak. İlk dikkat çeken kısım ekran boyutu.

Adından da tahmin edebileceğiniz gibi tabletin ekran boyutu 8 inç olarak açıklandı. 8 inçlik ekran boyutuyla beraber çözünürlük değeri ise 1280 X 800 piksel olarak açıklandı.

Ekran görüntü formatı ise çerçevelere rağmen 16:10 olarak açıklanmış durumda. Bu değer TFT ekranın görüntü genişliğini biraz daha iyi hale getiriyor.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)

 Galaxy Tab A 8.0 (2019) içerisinde yer alan işlemci ise Snapdragon 429 olarak açıklandı. 4 çekirdekli işlemci 2 GHz hız değerine sahip ve bu modelle beraber 2 GB RAM bellek miktarı kullanılıyor. Yine RAM kısmında da önemli bir değişiklik söz konusu değil.

8 MP değerinde arka kamerası ve 2 MP değerinde de ön kamerası bulunan tabletin tüm bu özellikleriyle beraber fiyatının açıklanmadığını da ekleyelim. Uygun fiyatlı olmasına kesin gözüyle bakılan serinin fiyatının ne zaman açıklanacağını da bilemiyoruz.

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