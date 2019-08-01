Samsung Galaxy Tab A3 XL Özellikleri Sızdırıldı!

Dün Samsung, Snapdragon 855 yonga seti destekli Galaxy Tab S6 amiral tabletini piyasaya sürdü. Son raporlar, Güney Koreli şirketin önümüzdeki aylarda birkaç yeni tableti daha piyasaya süreceğini açıkladı. Bunlardan biri, bazı önemli özellikleri ve bir görüntüyle Google Play Console’unda “gta3xlwifi” kod adıyla görüntülendi. Cihazın adının Galaxy Tab A3 XL olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Tab A3 XL’in Google Play Console’unda görünümü, 1920 x 1200 piksel FullHD çözünürlüğünü destekleyen bir ekrana sahip olduğunu ortaya koydu. 16:10 en boy oranı sunuyor. Cihaz Android 9 Pie işletim sistemine sahip. Samsung’un özel kullanıcı arayüzüyle birlikte gelecek.

1.8 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve ARM Mali G71 grafik kartı içeren Exynos 7904 yonga seti, 3 GB RAM’e sahip. Exynos 7904, Samsung Galaxy M30 akıllı telefona da güç sağlayan bir orta sınıf yonga seti. Bugün ortaya çıkan Tab A3 XL sadece Wi-Fi modelinde geliyor. Şirket ayrıca tabletin LTE sürümünü de yayınlayabilir.

Şubat ayında, Samsung SM-T515 model numarasına sahip cihaz Bluetooth SIG listesinde tespit edilmişti. Cihazın piyasaya Galaxy Tab A3 XL olarak varacağını açıklamıştı. Aynı ayda, SM-T515 tableti Galaxy Tab A 10.1 (2019) olarak tanıtıldı.

Ayrıca Exynos 7904, 3 GB RAM, Android 9 Pie OS ve 1920 x 1200 piksel destekleyen bir ekrana sahip. Dolayısıyla, Galaxy Tab A 10.1 (2019) bazı pazarlarda Galaxy Tab A3 XL olarak kullanılabildiği anlaşılıyor.