Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Çok Yakında Satışa Sunulacak

Geçtiğimiz haftalarda ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC), Bluetooth SIG ve Geekbench veritabanında SM-T225 model numaralı bir Samsung tablet tespit edildi. Bu tabletin piyasaya Galaxy Tab A7 Lite adıyla sürülmesi bekleniyor.

Aynı cihazın destek sayfaları, Samsung’un web sitesinde Belçika, Danimarka, İspanya, İsveç, Almanya, Rusya ve benzeri pazarlar için de yayınlandı. Galaxy Tab A7 Lite’ın destek sayfasının görünümü, yakında Avrupa pazarlarında resmiyet kazanacağını gösteriyor.

Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan son sızıntı, Galaxy Tab A7 Lite’ın 8,4 inçlik bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Düşük bütçeli tabletin bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor.

Tab A7 Lite, 3GB RAM ile birlikte Helio P22T işlemciyle destekleniyor. Cihazın depolama kapasitesi hakkında bilgi bulunmuyor. Cihazda 5,100 mAh pil bulunabilir. Tabletin ortaya çıkan eski görüntüleri ise cihazda flaşsız bir kamera yer alacağını gösterdi. Tab A7 Lite’ın ön ve arka kameraları hakkında bilgi bulunmuyor.