Samsung Galaxy Tab A7 Lite Haziran Ayında Sunulabilir!

Kore’li dev Samsung, dünyayı etkisi altına alan virüs ve pandemi dolayısıyla insanların evden çalıştığı bu dönemde yüksek oranda tablet satışları gerçekleştirdi. Şirketin en çok satan tablet modeli ise Galaxy Tab A7 ve Galaxy Tab S6 Lite olmuştu. Bugün ise firma bu satışları arttırmak için yeni bir tablet modelini sunmaya hazırlanıyor. Bluetooth SIG üzerinden ortaya çıkan bu yeni tabletin model numarası SM-T225 olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni modelin Galaxy Tab A7 Lite olarak piyasaya sunulması bekleniyorken, şirket bu model ile de aynı Tab S6 Lite‘da olduğu gibi satışlarını ikiye katlamak istiyor. Aynı zamanda bu yeni model evden çalışan, eğitim gören insanlar için uygun bir cihaz olacak.

Yeni Galaxy Tab A7 Lite, Bluetooth 5.0 bağlantı seçeneğine sahip olacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bu yeni tabletin bazı teknik özellikleri de sızdırılmıştı. Bu özellikler arasında 8.7 inç ekran, ince metal bir tasarım ve multimedya desteği yer alıyor. Android 11 ile çalışacak olan cihazın, 4 GB RAM ve Snapdragon 750G yonga setine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Galaxy Tab A7 Lite, Haziran 2021’de Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte piyasaya sunulacak. Galaxy Tab S7 Lite ise 12,4 inç QHD LTPS LCD bir ekran ve 5G desteği ile gelecek. Şirketin yeni tablet modellerini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.