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Samsung Galaxy Tab A7 Lite’ın Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Tab A7 Lite'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte bilinen detaylar ve yeni görüntü...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Tab A7 Lite dış

Yakın tarihli bir sızıntı, Samsung’un Haziran ayında Galaxy Tab A7 Lite tabletini duyuracağını iddia etti. Ayrıca tabletin tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Şimdi, ünlü kaynak Evan Blass yeni bir görüntü paylaştı ve Galaxy Tab A7 Lite’ın bazı önemli özelliklerini ortaya koydu.

Galaxy Tab A7 Lite, çapraz olarak 8,4 inç bir ekrana sahip. Sızıntı, ekran tipinden bahsetmiyor. Fakat düşük bütçeli bir cihaz olduğu düşünüldüğünde, Galaxy A7 Lite bir LCD panele sahip olabilir.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite ic

Sızıntı ayrıca Galaxy Tab A7 Lite’ın Helio P22T işlemci ve 3 GB RAM tarafından desteklendiğini belirtiyor. 5.100mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. Görselde de görülebileceği gibi, cihazın arka tarafı flaşsız bir kamera sergiliyor. Tipster, cihazın ön ve arka kameralarının konfigürasyonlarını paylaşmadı.

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