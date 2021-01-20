Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarının yanı sıra tablet pazarında da oldukça güçlü ve yeni cihazlar ile karşımıza çıkıyor. Firma geçtiğimiz yılın Eylül ayında yeni sağlamlaştırılmış çerçeveye sahip Galaxy Tab Avtice 3 modelini resmi olarak tanıtmıştı.

8 İnç ekran boyutunda ve S Pen kalem desteğine sahip olan cihaz uzun bir aradan sonra satışa çıkıyor. Kullanıcılara uzun bir pil ömrü sunan tablet yurt dışında Samsung‘un resmi web sitesinde satışa çıkartılmış durumda.





5 Metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık ve su geçirmez bir S Pen kalem ile gelen Galaxy Tab Avtice 3, 64 / 128 GB dahili depolama alanı sahip. Ayrıca 4G‘li olarak iki versiyonlu olan modelin ön yüzünde fiziksel tuşlar bulunuyor.

Orta tuşa gömülmüş bir parmak izi okuyucu, IP68 sertifikası, eldiven ile kullanılabilen dokunmatik LCD ekran yeni Galaxy Tab Active 3‘ün özellikleri arasında yer alıyor.





Exynos 9810 yonga setinden güç alan cihaz, 4 GB RAM kapasitesine sahip. Ayrıca Android 10 ve microSD kart desteği de bulunuyor. Yeni tabletin arka tarafına 13 Megapiksel, ön tarafına ise 5 Megapiksel kamera konumlandırılmış.

5.050 mAh batarya ile kullanıcılara uzun bir pil ömrü sunuyor. Cihazın 64 GB versiyonu 489 dolar, LTE versiyonu 589 dolar olarak belirlenmiş durumda. 128 GB Wi-Fi versiyonu ise 509 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.