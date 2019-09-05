Samsung Galaxy Tab Active Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Samsung akıllı telefonlarını ve tabletlerini belli modeller ile genişletiyor. Markanın serilerini biraz daha sağlam modeller olarak genişlettiği versiyonlar ise Active modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Genelde akıllı telefon modelleri için geçerli bir durum söz konusu oluyor. Fakat bugün beklenmedik bir şekilde Samsung Galaxy Tab Active Pro modeli de tanıtıldı.

Samsung, darbelere karşı dayanıklı olarak gelen tablet modellerini en son 2 sene kadar önce duyurmuştu. Marka 2 sene önce yaptığı duyuruların hemen sonrasında darbelere karşı dayanıklı tabletlerini satışa çıkarmıştı.

Uzun bir süredir bu konuda sessiz olan markanın son olarak Samsung Galaxy Tab Active Pro modelini de tanıttığını belirtelim. Bakalım çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni modelin özellikleri neler?

Samsung Galaxy Tab Active Pro Tasarımı

Tabletin dışında güçlendirilmiş olan bir koruma çerçevesiz bulunuyor. Koruma çerçevesiz sayesinde çok daha başarılı ve dayanıklı bir tablet sunulmuş oluyor. Bunun yanında S-pen için de çerçevede özel bir yerin ayrıldığını ve akıllı kalemlerin çerçeve içerisine girdiğini de ekleyelim.

Sol üst köşeden kalemleri çıkarmak ve yeniden yerine takmak mümkün. Dayanıklılık konusunda sadece dış çerçevenin etkili olmadığını da belirtelim. Bunun yanında tabletin ekran kısmında da koruyucu bir panel var. Ekran kısmında yer alan koruma paneli bir yandan ekranların darbelere karşı korunmasını sağlarken bir yandan ise eldivenle bile kullanılmasına izin veriyor.

550 nit parlaklık değerine sahip olan ekranların 10 inç boyutunda olduğunu ve 1920 X 1200 piksel çözünürlük değerine de yer verildiğini belirtelim. Bunların dışında bir de fiziksel tuş yerleşimi yapılmış. Ekranın hemen altında yer alan fiziksel tuşlar hem dayanıklılığı arttırma üzerine kullanılmış hem de biraz daha rahat kullanım sunulmasını sağlamış.

Düşmelere karşı 1.2 metreye kadar dayanıklı olan, aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip olan tablet modellerinin işlemcilerinin ise açıklanmadığını belirtelim. Tahminler Samsung Galaxy Tab Active Pro modelinin içerisinde Snapdragon 710 işlemcilerinin olduğunu ve 4 GB RAM miktarına yer verildiği düşünülüyor.

13 MP arka, 8 MP ön kamerası bulunan aynı zamanda 4 yıl gibi oldukça ciddi bir süre güncelleme desteği alacak olan tablet, 600 Euro başlangıç fiyatına sahip.