Samsung Galaxy Tab S3 Görüntüsü ve Özellikleri Belli Oluyor.

MWC‘de üç haftadan kısa bir süre sonra tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S3‘ün başlangıçta Eylül ayında gün ışığına çıkması bekleniyordu. Tabi öyle olmadı, ancak Samsung’un Barselona’daki etkinliğine yaptığı davet, Galaxy Tab S3‘ün tanıtımını ima eden bir tablet imgesi içeriyordu.

Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, Samsung Galaxy S8, Mart ayı sonuna kadar yeni amiral gemisi piyasaya çıkmayacağı için bir video fragmanı şeklinde MWC’den önce görünmüştü.

Bugün, Galaxy Tab S3‘ün bir örneği ortaya çıktı ve Samsung’un FCC sertifikası için sağladığı çizime dayanıyor gibi görünüyor. Doğrudan altındaki flaşlı tek kamera düzeni hem çizim hem de resim üzerinde görülüyor. Sammy’nin tabletlerinden birincisi olacak olan çift kıvrımlı bir ekran kullanacağı yönünde bazı söylentiler var.

Samsung Galaxy Tab S3 Özellikleri

En güncel söylentiler, 2048 x 1536 çözünürlüklü 9.6 inç AMOLED ekran ve 4: 3 en-boy oranı. Donanım olarak dört çekirdekli bir CPU ve Adreno 530 GPU içeren Snapdragon 820 yonga seti. 4GB RAM, 32GB / 128GB yerel depolama alanı ile birlikte geliyor. Alt tarafta Type-C USB portu bulunuyor ve kamera birleşik olarak sırasıyla 12MP ve 5MP. Android 7.1 önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Fiyatlandırma ve satışa çıkış durumu da dahil olmak üzere eksik kalan kısımları 26 Şubat’ta Barselona’da göreceğiz.