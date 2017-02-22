Samsung Galaxy Tab S3 İçin Yeni Bir Görsel Sızdırıldı

Samsung‘un çıkarmak üzere olduğu tableti Galaxy Tab S3, sızdırılan bir görsel ile iyice ortaya çıktı. Tabletin bu hafta Barselona’da düzenelenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde açıklanması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S3 hakkında bir çok dedikodu ve sızıntı gördük, duyduk. Aslında, yayınlanmamış tablet, diğer Samsung ürünlerinin de sızıntı kaynağı olduğu için tamamen yeni bir bilgi sızıntısına neden oldu. Yine de, Tab S3’in yayınını sabırsızlıkla bekleyenlerin, bu ayın 26‘sında beklenen büyük açıklamadan önce yeni bir bilgi daha bulunmakta.

Sızıntı kralı olarak anılan Evan Blass sayesinde yeni bir görsel yayınlandı. Görsel bir klavye eklentisine bağlı olarak tanıdık görünüşüyle ​​Tab S3‘i gösteriyor. Klavyenin kendisi, geniş aralıklı chicklet tuşlarıyla Apple’ın iPad çevre birimlerinden birine benziyor. İşte söylentilere göre tabletin özellikleri:

9.7 inç 2048 x 1536 Süper AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 820 işlemci

32 GB depolama alanına sahip 4 GB RAM

4.7MP önden bakan kamera ile 12MP arka kamera

Yukarıda da belirtildiği üzere, Samsung Galaxy Tab S3‘ün bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanması ve yakında 600 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.