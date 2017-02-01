Samsung, Galaxy Tab S3 MWC basın etkinliği için davetiye gönderdi

Güney Kore’den bir çok yeni rapor, Galaxy S3 Tabletinin Galaxy S8 yerine MWC‘nin yıldızı olacağını öne sürdü. Çok geç olmadan, Samsung temelde bunun doğruluğunu kanıtladı.

Samsung, Şubat ayı sonlarında MWC’de gerçekleşecek olan basın toplantısı için kısa bir süre önce bir medya e-postası gönderdi. Etkinlik, 26 Şubat yerel saat 7:00’de gerçekleşecek. Davetiyeyle birlikte, alt çerçevesini göstererek Galaxy Tab S3 hakkında ipucu veriyor.

Bildiğimiz özellikler, bir Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM, 32GB depolama alanı, 5MP Selfie ve 13MP arka kamera, 9.6 inç 2.048 x 1.535 piksel ekrana sahip olduğunu iddia eden daha önceki karşılaştırma listelerinden istifade ediyor. Ve LTE ve Wi-Fi modellerinin olduğu söyleniyor.